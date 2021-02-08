TÜİK kritik verileri açıkladı! En yüksek aylık reel getiri BIST 100 endeksinde





Altı aylık değerlendirmeye göre BIST 100 endeksi; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 9,51, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 18,93 oranında yatırımcısına en yüksek kazancı sağlayan yatırım aracı oldu. Aynı dönemde DİBS, Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 14,52, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 7,16 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.