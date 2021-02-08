TÜİK kritik verileri açıkladı! En yüksek aylık reel getiri BIST 100 endeksinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ocak ayına ait Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları verisini açıkladı. Buna göre, en yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE) ile indirgendiğinde yüzde 7,16, tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile indirgendiğinde ise yüzde 8,19 oranlarıyla BIST 100 endeksinde gerçekleşti.
Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde; yatırım araçlarından mevduat faizi (brüt) yüzde 1,48, Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS) yüzde 1,85, külçe altın yüzde 5,92, euro yüzde 6,53 ve dolar yüzde 6,58 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi. TÜFE ile indirgendiğinde mevduat faizi (brüt) yüzde 0,53, DİBS yüzde 0,90, külçe altın yüzde 5,02, euro yüzde 5,63 ve dolar yüzde 5,68 oranlarında yatırımcısına kaybettirdi.
BIST 100 endeksi, üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 19,60, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 24,19 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı olurken; külçe altın Yİ-ÜFE ile indirgendiğinde yüzde 15,91, TÜFE ile indirgendiğinde ise yüzde 12,69 oranında yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.