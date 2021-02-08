Altın piyasasındaki sert düşüş yatırımcılarını oldukça üzdü. Fiyatlar düşmüşken yatırımını şimdi yapmak isteyenler için uzmanların yorumlarını araştırmaya başladı. Haftanın ilk gününün başlamasıyla birlikte özellikle piyasalardaki son durum sabah saatlerinden bu yana araştırılanlar arasında yer aldı. Peki çarklar tersine mi dönecek, altın almak isteyenler elini çabuk tutmalı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları ve uzman yorumları haberimizin içeriğinde yer alıyor.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?
Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 412,4 liradan işlem görüyor.
Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 410,9 liradan tamamladı.
Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 412,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 669 lira, Cumhuriyet altını da 2.738 liradan satılıyor.
Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.816 dolar seviyesinden alıcı buluyor.
ANALİST YORUMLARI
Analistler, ABD'deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.
"ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN YENİDEN RAĞBET GÖREBİLİR"
Altın fiyatları için zayıf seyrin sürmesi, güvenli liman seven yatırımcıları yeni getiri arayışına itti. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gümüş talebinde yüzde 100'den daha fazla bir artış olduğunu belirterek, getiri anlamında altını tahtından ettiğini ifade etti. Uzman isim gümüş beklentilerini açıklayarak, yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu.