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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 11:41
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    • 08.02.2021 11:41
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    Altın almak isteyenler elinizi çabuk tutun! Çarklar tersine dönebilir! İşte ve uzman yorumları…

    Altın almak isteyenler elinizi çabuk tutun, çarklar tersine dönebilir. Vatandaşlar piyasaları yakından takip ediyor ve en çok tercih edilen yatırım araçlarından biri olan altının güncel fiyatını sıklıkla araştırıyor. Altının sert düşüşe geçmesinin ardından fiyatlarda güncel alış satış fiyatlarındaki son durum ve ayrıca uzman yorumları da merak konusu oldu. Peki uzmanlar altın yatırımcıları için nasıl bir öneride bulunuyor? İşte Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda ve uzman yorumları…

    takvim.com.tr
    Altın almak isteyenler elinizi çabuk tutun!

    Altın piyasasındaki sert düşüş yatırımcılarını oldukça üzdü. Fiyatlar düşmüşken yatırımını şimdi yapmak isteyenler için uzmanların yorumlarını araştırmaya başladı. Haftanın ilk gününün başlamasıyla birlikte özellikle piyasalardaki son durum sabah saatlerinden bu yana araştırılanlar arasında yer aldı. Peki çarklar tersine mi dönecek, altın almak isteyenler elini çabuk tutmalı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 8 Şubat Pazartesi güncel altın fiyatları ve uzman yorumları haberimizin içeriğinde yer alıyor.

    GÜNCEL ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Altının gram fiyatı, haftaya yükselişle başlamasının ardından 412,4 liradan işlem görüyor.
    Cuma günü altının ons fiyatındaki yükselişe karşın dolar kurundaki düşüşe paralel değer kaybeden gram altın, günü bir önceki kapanışın yüzde 0,2 altında 410,9 liradan tamamladı.
    Gram altın, yeni haftaya değer kazancıyla başlamasının ardından, saat 11.00 itibarıyla önceki kapanışın yüzde 0,4 üzerinde 412,4 lirada dengelendi. Aynı dakikalarda çeyrek altın 669 lira, Cumhuriyet altını da 2.738 liradan satılıyor.

    Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.816 dolar seviyesinden alıcı buluyor.

    ANALİST YORUMLARI

    Analistler, ABD'deki 1,9 trilyon dolarlık teşvik paketine ilişkin olumlu gelişmelerin altının ons fiyatını desteklediğini bildirdi.
    Analistler, bugün Avro Bölgesi'nde yatırımcı güven endeksi verilerinin yanı sıra ABD'deki teşvik paketine ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 doların direnç, 1.800 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

    "ORTA VE UZUN VADEDE ALTIN YENİDEN RAĞBET GÖREBİLİR"

    Altın fiyatları için zayıf seyrin sürmesi, güvenli liman seven yatırımcıları yeni getiri arayışına itti. Emtia Piyasaları Uzmanı Zafer Ergezen, gümüş talebinde yüzde 100'den daha fazla bir artış olduğunu belirterek, getiri anlamında altını tahtından ettiğini ifade etti. Uzman isim gümüş beklentilerini açıklayarak, yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu.

        Ergezen, "Özellikle para birimlerine güven azaldıkça, dolar endeksi gevşedikçe, diğer para birimlerine karşı soru işaretleri oldukça ons altın yeniden rağbet görecektir. Bu durumun orta ve uzun vadede bozulması çok zor. Ancak gümüşün önemli bir adım attığı da bir gerçek. Özellikle endüstriyel alanlarda kullanıyor olması çok önemli bir artısı. Zaten ons altına göre öne çıkmasının sebebi de buydu. Eğer ekonomik büyüme aynı hızda devam ederse gümüş yerini daha da sağlamlaştırır. Aksi takdirde arz-talep dengesinin arz yönünde bozulduğu ve ons altının yeniden öne çıktığı bir dönemi görebiliriz. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki gümüş son dönemde altına göre çok daha popüler olduğu ve altını tahtından ettiği de bir gerçek" dedi.

        İşte canlı ve güncel rakamlar ile alış ve satış detayları!

        22 AYAR BİLEZİK

        ALIŞ: 375,00

        SATIŞ: 378,00

        YARIM ALTIN

        ALIŞ: 1.338,00

        SATIŞ:1.359,00

        TAM ALTIN

        ALIŞ: 2.612,79

        SATIŞ: 2.664,60

        ATA ALTIN

        ALIŞ: 2.745,00

        SATIŞ: 2.786,00

        CUMHURİYET ALTINI

        ALIŞ: 2.667,00

        SATIŞ: 2.708,00

        YARIM ALTIN

        ALIŞ: 1.340,00

        SATIŞ: 1.363,00

        GRAM ALTIN

        ALIŞ: 411,36

        SATIŞ: 411,45

        ÇEYREK ALTIN

        ALIŞ: 669,00

        SATIŞ: 681,00
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        Haberler Ekonomi Altın almak isteyenler elinizi çabuk tutun! Çarklar tersine dönebilir! İşte güncel altın fiyatları ve uzman yorumları…