

Kripto para piyasalarında son 24 saatte en yüksek hacimli 100 birimden 39 birimin değeri düşerken, düşenlerden altı birim de ilk 10 birim arasındaydı.

Artan kurumsal alımların da etkisiyle, 7 Ocak'ta tarihte ilk kez 1.0 trilyon dolar sınırını aşan toplam piyasa hacmi de Pazartesi günü erken saatlerde 1 trilyon 179.67 milyar dolar düzeyindeydi.





Toplam 8,408 kripto para biriminin işlem gördüğü 33,409 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu. Tüm piyasalarda 24 saatlik işlem hacmi de 167 milyar dolar düzeyindeydi.

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, "Finansal piyasalar kriptoları nasıl etkiliyor?" başlıklı analizinde, şöyle dedi:

"Finansal piyasalardan dikkate değer veriler gelmeye devam ediyor. Dolar Endeksi 2018'den bu yana en düşük seviyesini görerek 90 seviyelerini test etti. Hisse senedi piyasaları ise yükselişte. S&P500 Endeksi, yukarı yönlü yarattığı ivmesine devam ediyor. Aşının yarattığı algı piyasalarda hakim olurken, S&P 500 tarihi zirvesine oturdu.