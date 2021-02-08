Covid-19 salgınının başlarından itibaren devletten birçok yardım geldi. Bu yardımların en başında ise 1000 TL olan pandemi destek yardımı. Yardım sürecin başından beri 1. Faz 2. Faz olarak destekler vatandaşa PTT üzerinden yapıldı. E-Devlet 1000 TL sosyal yardım başvurusu ile pandemi sürecindeki destek devam ediyor. Faz 3 olarak ilan edilen E-Devlet 1000 TL yardım başvurusu, birkaç adımda kolayca gerçekleştirilebiliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bitiş tarihinin olmadığını duyurduğu süreç, değerlendirme işleminin ardından kişinin uygun görülmesi halinde hesabına 1000 TL pandemi destek parası yatırılması ile tamamlanıyor. Dönemsel muhtaçlık kriteri üzerinden ihtiyaç sahibi ailelere bu paralar vakıflar üzerinden dağıtılacak. Peki, E-Devlet 1000 TL pandemi destek başvurusu nasıl yapılır?
1000 LİRA SOSYAL YARDIM PARALARI
1000 TL sosyal yardım parası ihtiyaç sahibi olan ailelere sağlanacak. Bu kapsamda Aile Bakanlığı'nın, Türkiye geneli her ilçede yer alan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından yapılan incelemeler sonunda ödemeler yapılacak.
1000 TL yardım parası almak isteyen vatandaşların sağlamaları gereken ilk koşul bu ödenekten hiç faydalanmamış olmak. Yani 1. ve 2. faz ödemelerinden 1000 TL almış olanlar yada 3. faz ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru yapmış olup hesabına 1000 TL yatıranlar ödemelerden 2021'de de yararlanamayacak. 1000 lira sosyal yardımı hiç almamış olanlar başvuru yapabilecek.
1000 TL İÇİN YENİ SONUÇLAR GELDİ
e Devlet kapısı üzerinden yapılan açıklamada pandemi sosyal destek ödemesinde yeni sonuçların açıklandığına yer verildi. Pandemi sosyal destek başvuru sonucunuzu öğrenmek için https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu sayfasına gidebilirsiniz.
1000 TL SONUCU AÇIKLANMAYAN NE OLACAK? NE YAPACAK?
Pandemi sosyal destek ödemesi başvuru sonucu açıklanmayan vatandaşlarla ilgili açıklama yapan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin SYDV'ler aracılığıyla yapılacağına yer verildi. Sonucu açıklanmayan kişilerin bulundukları il ve ilçedeki kaymakamlık bünyesindeki SYDV'ye müracaat etmesi gerekmektedir.