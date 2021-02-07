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    • Ekonomi
    • 07.02.2021 11:49
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    • 07.02.2021 11:49
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    21 Şubat ayı 100 bin TL sıfır faizli krediyle otomobil kampanyası! İşte , Doblo ve güncel fiyat listesi

    21 Şubat ayı 100 bin TL sıfır faizli krediyle otomobil kampanyası oldukça ilgi görüyor. Professional, ve 'nun hem Cargo hem de Combi gövde tipleri ile modelleri için "Uzatılmış Garantili Kredi" fırsatı sunuyor.'tan yapılan açıklamaya göre, Fiat Professional, ay boyunca Pratico, Doblo ve Fiorino modelleri için 100 bin TL'ye 12 ay vadeli yüzde sıfır faizli kredi kullanım imkanı sağlıyor. İşte , Doblo ve Fiorino güncel fiyat listesi

    takvim.com.tr
    Fiat 2021 Şubat ayı 100 bin TL sıfır faizli krediyle otomobil kampanyası!

    Fiat 2021 Şubat ayı 100 bin TL sıfır faizli krediyle otomobil kampanyası yakından takip ediliyor. Fiat Professional, Fiat Doblo ve Fiorino'nun hem Cargo hem de Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico modelleri için "Uzatılmış Garantili Kredi" fırsatı sunuyor. Şubat ayında Fiorino'lar 116 bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 136 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.


    2021 ŞUBAT Ayı Fiat Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları

    Şubat 2021 Fiat Egea Sedan Easy Fiyatı: 130 bin 900 lira

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    2021 ŞUBAT AYI DOBLO VE FİORİNO FİYAT LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ


    DÖVİZ KURU SIFIR ARABA FİYATLARINI ETKİLİYOR MU?

    Koronavirüsten etkilenen küresel piyasalarda döviz kuru hareketliliği devam ediyor. Döviz kurundaki düşüşle ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 şubat ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Bu süreçte Amerikan dolarındaki düşüşlerin sıfır araç fiyatlarını düşürebileceğini öngören uzmanlar, şubat ayında ikinci el araba fiyatlarının da düşebileceği yönünde yorumlar yapmaya devam ediyor.

        Geçtiğimiz ay sıfır araç fiyatlarını gecikmeli olarak paylaşan birçok otomotiv firması, şubat ayına ait en ekonomik araba fiyatlarını paylaştı. Sıfır araç almakta kararlı olan bazı vatandaşlar, geçtiğimiz aylarda ÖTV zammından dolayı otomotiv fiyatlarına tepki göstermiş ve araç almaktan vazgeçmişti. Otomotiv pazarının durgunlaşmasına neden olan bu durum karşısında birçok marka şubat ayına yeni sıfır araç kampanyası ile girerek pazarı hareketlendirmeyi planlıyor. Şubat 2021'e ait en uygun sıfır araçları derlerken, geçtiğimiz Ocak ve Aralık ayında aynı markanın en uygun sıfır aracının fiyatlarını da ekleyerek karşılaştırma yaptık. Bazı markalar 2021 şubat ayı fiyatlarını henüz web sitesine eklemezken bazı markalar kampanyalarını da açıkladı.


        BAZI ELEKTRİKLİ ARAÇLARA ÖTV ZAMMI GELDİ

        2 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararına göre bazı elektrikli araçlara yüzde 60'a varan ÖTV zammı geldi. Yayımlanan kararda "6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun ekli (II) sayılı listede yer alan, ve aşağıda tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlenmiştir" denildi. Yayımlanan kararın ardından vatandaşların merak ettiği hangi otomobillere ÖTV zammı geldi sorusu gündem oldu.

        Elektrikli otomobillerde ortalama %233 ile %300 arasında bir ÖTV artışına gidildi.

        -0-85 Kw motor gücüne sahip araçlarda %3 olan ÖTV %10'a,

        -85 Kw'ı geçen 120 Kw'ı geçmeyen araçlarda %7 olan ÖTV %25'e,

        -120 Kw üstü araçlarda %15 olan ÖTV %60'a çıktı.
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        Haberler Ekonomi Fiat 2021 Şubat ayı 100 bin TL sıfır faizli krediyle otomobil kampanyası! İşte Fiat Egea, Doblo ve Fiorino güncel fiyat listesi