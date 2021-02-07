Fiat 2021 Şubat ayı 100 bin TL sıfır faizli krediyle otomobil kampanyası yakından takip ediliyor. Fiat Professional, Fiat Doblo ve Fiorino'nun hem Cargo hem de Combi gövde tipleri ile Fiat Pratico modelleri için "Uzatılmış Garantili Kredi" fırsatı sunuyor. Şubat ayında Fiorino'lar 116 bin 900 TL'den, Fiat Doblo'lar ise 136 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.
2021 ŞUBAT Ayı Fiat Araba Satış Kampanyaları ve Fiyatları
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DÖVİZ KURU SIFIR ARABA FİYATLARINI ETKİLİYOR MU?
Koronavirüsten etkilenen küresel piyasalarda döviz kuru hareketliliği devam ediyor. Döviz kurundaki düşüşle ile birlikte sıfır araç fiyatları da değişmeye başladı. 2021 şubat ayı en uygun sıfır otomobil fiyatlarını da oldukça etkileyen ÖTV zammına rağmen vatandaşlar sıfır araç almakta oldukça kararlı. Bu süreçte Amerikan dolarındaki düşüşlerin sıfır araç fiyatlarını düşürebileceğini öngören uzmanlar, şubat ayında ikinci el araba fiyatlarının da düşebileceği yönünde yorumlar yapmaya devam ediyor.