Türkiye'de bir ilk! Adana'dan Dubai'ye 5 ton ihraç ediliyor!

'ÜRÜNLERİN İSİMLERİ YABANCI OLSA DA HEPSİNİ ÜLKEMİZDE YETİŞTİRDİK'



Ürünün 7 çeşitten oluştuğunu ve bitkilerin kökeninin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu söyleyen firma sahibi Siraç Orhan, ''Tabi bunların isimleri yabancı olsa da bunların hepsi ülkemizde yetişiyor. Biz bu 7 çeşit bitkiyi üreterek özenle topladık. Ürünleri karıştırdıktan sonra 0 santigrat derecede yıkayarak modifiye atmosferli poşete koyarak paketleyip Dubai'ye yolladık.