Türkiye'de bir ilk! Adana'dan Dubai'ye 5 ton ihraç ediliyor!
Dünyaca ünlü restoranların vazgeçilmezi haline gelen ve içerisinde 7 farklı Asya kökenli yeşillik bulunan 'Mascolin Salata' Adanalı bir firma aracılığıyla 20 dönümlük alanda yetiştiriliyor. Dubai gibi şehirlere 5 ton salata ihracatı yapan firmanın sahibi Siraç Orhan, "Herkes bize soruyordu, 'Adana'dan yurt dışına salata ihracatı olur mu ?' diye. Gördüğünüz gibi oluyormuş. Bizim ülkemiz her şeyi yetiştirip başka ülkelerle yarışacak kapasitededir" ifadelerini kullandı.
Kentte iç piyasaya sürmek için içerisinde Asya kökenli 7 farklı yeşillik bulunan Mascolin Salata üretmeye karar veren Siraç Orhan, 20 dönümlük arazisine salatanın içerisinde bulunan Bulls Blood (Tam kırmızı pancar yaprağı), Red Chard (Yeşil yaprak kırmızı damarlı pancar yaprağı), Tah Tsai (Çin lahanası), Mizuna (Japon lahanası), Kırmızı Hardal, Yenilebilen Kasimpati, Lollo Bionda (mini kıvırcık marul) ekti.
'ÜRÜNLERİN İSİMLERİ YABANCI OLSA DA HEPSİNİ ÜLKEMİZDE YETİŞTİRDİK'
Ürünün 7 çeşitten oluştuğunu ve bitkilerin kökeninin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) olduğunu söyleyen firma sahibi Siraç Orhan, ''Tabi bunların isimleri yabancı olsa da bunların hepsi ülkemizde yetişiyor. Biz bu 7 çeşit bitkiyi üreterek özenle topladık. Ürünleri karıştırdıktan sonra 0 santigrat derecede yıkayarak modifiye atmosferli poşete koyarak paketleyip Dubai'ye yolladık.