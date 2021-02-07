MEDİCOR FİRMASI HAKKINDA

Macaristan'ın en eski ve en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor, 1953'ten beri faaliyet gösteriyor. Ürettiği kuvözlerle dünyanın her yerinde pazar payı olan firma, 2009'da Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile yapılan sözleşmeyle uluslararası örgütlere de tedarik sağlıyor.