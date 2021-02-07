Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Varank ile Szijjarto, yarın Ankara'da bir araya gelecek.
Peter Szijjarto'nun Türkiye ziyareti, 8 Aralık 2020'de gerçekleştirilen Türkiye-Macaristan Karma Ekonomik Komisyon (KEK) VII. Dönem Toplantısının ardından, bu yıl Macaristan'dan Türkiye'ye yönelik ilk üst düzey ziyaret olacak.
Macaristan'ın en büyük medikal cihaz üreticilerinden Medicor firmasının Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (ASO 2. OSB) yatırımının tanıtımı amacıyla gerçekleştirilecek program kapsamında, Varank ve Szijjarto, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığındaki heyetler arası görüşmenin ardından yatırımın yapılacağı alanda incelemede bulunacak. İki bakan, daha sonra yatırım hakkında bilgi verecekler.
Geçen yıl haziranda Ankara'da bir araya gelen Varank ve Szijjarto, Türkiye ve Macaristan arasında medikal sanayi sektöründe iş birliğinin geliştirilmesi konusunda mutabık kalmışlardı. Bu doğrultuda 11 Kasım'da gerçekleştirilen medikal sektör yuvarlak masa toplantısında iki ülke firmaları bir araya gelerek karşılıklı iş birliği imkanlarını değerlendirmişti.