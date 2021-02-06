Migros aktüel ürünler kataloğu 4-17 Şubat 2021 ilgi odağı oldu ve içerisindeki indirimler incelenerek alacakların listesi yapılıyor. Birbirinden çeşitli ürünleri belirli tarih aralığında satışa sunan, Migros kampanyalarında bu kez neler var? İçeceklerden atıştırmalıklara, güzellik ürünlerinden hijyen seçeneklerine, sevgililer gününe özel konseptte üürnlere kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor. Güncel Migroskop kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.