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    • Ekonomi
    • 06.02.2021 19:51
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    • 06.02.2021 20:12
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    ! indirimlerinde birbirinden güzel fırsatlar!

    yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından merakla araştırılmaya başlandı. Kampanyaları yakından takip edilen ve en çok ziyaret edilen marketlerden biri olan Migros’larda yine pek çok kategoriden üründe indirimler dikkat çekiyor. ! indirimlerinde birbirinden güzel fırsatlar var, güzellik ürünlerinden gıdaya, mutfak malzemelerinden deterjanlara kadar pek çok seçeneği Migroskop katalogta bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Migros aktüel ürünler kataloğu 4-17 Şubat 2021!

    Migros aktüel ürünler kataloğu 4-17 Şubat 2021 ilgi odağı oldu ve içerisindeki indirimler incelenerek alacakların listesi yapılıyor. Birbirinden çeşitli ürünleri belirli tarih aralığında satışa sunan, Migros kampanyalarında bu kez neler var? İçeceklerden atıştırmalıklara, güzellik ürünlerinden hijyen seçeneklerine, sevgililer gününe özel konseptte üürnlere kadar pek çok fırsat sizleri bekliyor. Güncel Migroskop kataloğunu haberimizden inceleyebilirsiniz.

    MIGROS AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 4-17 ŞUBAT 2021

    teknolojik ürünler

        kahvaltılık ürünler

        içecek indirimleri

        şarküteri ürünleri

            aldım bitti ürünleri

            süt ürünleri

            deterjanlar

                Sevgililer Günü'ne özel ürünler

                atıştırmalıklar

                ağız bakım ürünleri
                    Haberler Ekonomi Migros aktüel ürünler kataloğu 4-17 Şubat 2021! Migroskop indirimlerinde birbirinden güzel fırsatlar!