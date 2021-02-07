Ankara Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Hasan Çavuşculu, AA muhabirine, kuyumcuların Sevgililer Günü hazırlıklarına ilişkin bilgi verdi.
Kuyumcuların, Sevgililer Günü'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle açık olmayacağını anımsatan Çavuşculu, buna karşın kuyumcuların ürün çeşitliliğini artırarak bu özel güne hazır olduğunu belirtti.
Çavuşculu, altın ve pırlantanın değerini ve özelliğini kaybetmeyen kıymetli hediyeler olduğuna dikkati çekerek, hediyelerin kalıcılığıyla gelecek nesillere bile hediye edilebildiğini söyledi.
Müşterilerden gelen taleplerde yoğunluk yaşandığını dile getiren Çavuşculu, "Telefonla arayanlar var. Sosyal mesafeyi koruyarak alışverişlerimizi yapıyoruz." dedi.