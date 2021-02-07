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    • Ekonomi
    • 08.02.2021 08:31
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    • 08.02.2021 08:31
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    Emeklilere 2.000 TL ikramiye verilecek! Ve kesinleşti! ödemeleri tarihleri...

    Ve kesinleşti! Emeklilere 2.000 TL ikramiye verilecek! Ramazan ve larında verilen 1.000'er TL emekli ikramiye ödemesi bu yıl da devam edecek. Yılda iki verilen emekli ikramiye ödemesine bu yıl zam yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki ikramiye ödemesi ne zaman? Emekli ikramiyelerine zam yapılacak mı? Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor.

    takvim.com.tr
    Ve kesinleşti! Emeklilere 2.000 TL ikramiye verilecek!

    Emeklilere 2021 yılı Ramazan ve Kurban Bayramında olmak üzere iki defa emekli ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.00'er TL olmak üzere toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, 2021 yılı ödemelerinin tarihini merak ediyor. Zamlı maaşlarını alan emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle ikramiyeler erken tarihlerde ödenmişti. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.


    2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ

    2021 yılı Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak..

    * Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021

    * Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021

    YENİ EMEKLİLER DE ÖDEME ALACAK

    Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.

        AİLE YARDIMI, İNTİBAK, SAĞLIK HİZMETİ, ÜCRETSİZ ULAŞIM: EMEKLİYE 5'Lİ KAZANÇ

        Milyonlarca emeklinin gözü Mart'ta toplanması beklenen Kamu Personeli Danışma Kurulu'na (KPDK) ve Ağustos'ta yapılacak toplu sözleşmeye çevrildi.

        Bu buluşmalarda hem memurların hem de memur emeklilerinin sosyal ve mali haklarında yapılacak iyileştirmeler masaya yatırılacak.

        Emeklilere yönelik özellikle 5 talebin bu toplantılara taşınması bekleniyor.

        İŞTE TALEPLER

        ● Emeklilere de aile yardımı verilsin.

        ● Emekli kamu görevlileri, yaş sınır olmaksızın toplu taşıma araçlarından ücretsiz yararlandırılsın.

        ● Aynı unvanlı kadro ya da görevden emekli olanlar arasında kurum kaynaklı emekli maaşı farkının giderilsin.

        ● Emekli memurlar, kamu tesislerinden yüzde 50 indirimli yararlansın.

        ● Emekli aylığı bağlanabilmesi için gerekli olan koşulları yaş koşulu dışında sağlayarak kendi isteği ile görevinden ayrılanlar GSS'den yararlandırılsın.

        EŞ İÇİN 376 TL ÇOCUĞA 42,45 TL

        Halen memurlara çalışmayan eş için 376,83 lira aile yardımı ödeniyor.

        Çocuk yardımı da 0-6 yaş arası için 88,29, 6 yaş üstü için 42,45 lira.

        Eğer talepler hayata geçerse, bu ödemelerden emekliler de yararlanacak.

        Eşi çalışmayan, 6 yaş üstü 2 çocuğu olan emekli, aylık 461,73 lira aile yardımı alacak.

        RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

        Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvimde, 2021 yılında Ramazan Bayramı başlangıç tarihi 13 Mayıs 2021 Perşembe günü, bitiş tarihi ise 15 Mayıs 2021 Cumartesi olarak belirlendi.
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        Haberler Ekonomi Emeklilere 2.000 TL ikramiye verilecek! Ve kesinleşti! 2021 Ramazan ve Kurban Bayramı ödemeleri tarihleri...