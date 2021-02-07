Emeklilere 2021 yılı Ramazan ve Kurban Bayramında olmak üzere iki defa emekli ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.00'er TL olmak üzere toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, 2021 yılı ödemelerinin tarihini merak ediyor. Zamlı maaşlarını alan emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle ikramiyeler erken tarihlerde ödenmişti. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.