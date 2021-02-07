Emeklilere 2021 yılı Ramazan ve Kurban Bayramında olmak üzere iki defa emekli ikramiye ödemesi yapılacak. Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 1.00'er TL olmak üzere toplamda 2.000 TL bayram ikramiyesi alan emekliler, 2021 yılı ödemelerinin tarihini merak ediyor. Zamlı maaşlarını alan emekliler bayram ikramiyesi ile ek gelir elde edecek. Geçtiğimiz sene salgın nedeniyle ikramiyeler erken tarihlerde ödenmişti. Bilindiği üzere emekli bayram ikramiyesi bayramdan önce ödeniyor. Bu yıl ödemenin ne zaman yapılacağı henüz resmi olarak açıklanmasa da Ramazan Bayramı tarihi göz önüne alındığında ödemelerin Mayıs ayının ilk 10 gününde yapılacağı tahmin ediliyor.
2021 EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ
2021 yılı Ramazan Bayramı 13-15 Mayıs tarihlerine denk geliyor. Eğer erken ödeme yönünde bir karar alınmazsa Ramazan Bayramı ikramiyesinin 10-12 Mayıs tarihleri arasında ödenmesi bekleniyor. Kurban Bayramı ise 20-23 Temmuz tarihleri arasına denk geliyor. Buna göre de Kurban Bayramı ikramiyesi, 12-19 Temmuz arasında bekleniyor. Tam tarihleri Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyuracak..
* Ramazan Bayramı İkramiyesi: 10-12 Mayıs 2021
* Kurban Bayramı İkramiyesi: 12-16 Temmuz 2021
YENİ EMEKLİLER DE ÖDEME ALACAK
Bayram ikramiyelerinden yeni emekliler de yararlanacak. Mayıs sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar bu yılki 2 bayram ikramiyesini de, Temmuz sonuna kadar emekli aylığı bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesini cebine koyacak.