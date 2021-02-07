11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. A101 aktüel katalogda her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu, Nordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Robot Roomba 606 Robot Süpürge, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, SEG A++ Bulaşık Makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler 11 Şubat kataloğu!

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11 ŞUBAT!

Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TL

Nordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 2.999 TL

Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.299 TL

Robot Roomba 606 Robot Süpürge 1.599 TL

SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.799 TL