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    • 07.02.2021 16:33
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    11 Şubat aktüel kataloğu yine dopdolu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?

    11 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı. Temel gıdadan, tekstile; akaryakıttan, temel hizmet ürünlerinin yanı sıra cep telefonu, televizyon, parfüm, bebek bezi ve daha yüzlerce ürün uygun fiyatlarla A101 mağazalarında yerini alacak. Kataloğun yıldız ürünleri arasında; 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, , Nordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Robot Roomba 606 Robot Süpürge, + No-Frost Buzdolabı gibi ürünler yer alıyor. Peki, A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?

    takvim.com.tr
    A101 11 Şubat aktüel kataloğu yine dopdolu!

    11 Şubat A101 aktüel ürünler kataloğu yine dopdolu. A101 aktüel katalogda her hafta olduğu gibi bu hafta da teknoloji ürünleri dikkat çekiyor. Ürünler arasında Toshiba 55" Ultra HD Smart Led Televizyon, Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu, Nordmende 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon, Robot Roomba 606 Robot Süpürge, SEG A+ No-Frost Buzdolabı, SEG A++ Bulaşık Makinesi gibi ürünler dikkat çekiyor. İşte, A101 aktüel ürünler 11 Şubat kataloğu!

    A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 11 ŞUBAT!

    Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TL

    Nordmende NM50F351 50" Ultra HD Android Smart Led Televizyon 2.999 TL

    Xiaomi Redmi 9 Cep Telefonu 2.299 TL

    Robot Roomba 606 Robot Süpürge 1.599 TL

    SEG SNF 4500 A+ No-Frost Buzdolabı 2.799 TL

    Toshiba 55V5B63DT 55" Ultra HD Smart Led Televizyon 4.299 TL

    Roomba 606 Robot Süpürge

        10 TL ve üzeri alışverişinizde Colgate Diş Fırçası ve macun çeşitleri 9,95 TL!

        Gıda ürünlerinde büyük indirim!

        Pilavlık pirinç: 6,95 TL

            Temizlik ürünlerinde dev indirim!

            Bay-Bayan kol saati çeşitleri: 39,95 TL

            Sevgililer Günü'ne özel mutfak ürünleri!

            Kozmetik ürünlerinde büyük kampanya!
                Haberler Ekonomi A101 11 Şubat aktüel kataloğu yine dopdolu! A101 aktüel katalog indirimli ürünler listesi bu hafta neler var?