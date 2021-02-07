Dolar kuru için tahminler değişti! Yatırımcı dolarda mı kalmalı, TL mevduata mı geçmeli?
Merkez Bankası'nın hamlelerinin ardından ciddi düşüşler yaşayan dolar kuru son 6 ayın en düşük seviyesine geldi. Peki yatırımcı dolarda mı kalmalı TL mevduata mı geçmeli? Dolar yükselecek mi? İşte uzman isimlerin 2021 yılı dolar kuru tahminleri…
Yatırım fonlarındaki hisse oranı yüzde 11.78'e çıkarken emeklilik fonlarındaki oran yüzde 15.10. Geçtiğimiz yılın en fazla kazandıran yatırım fonları portföylerinde petrol sektörü hisselerini artırdı. Pandemi döneminden en fazla etkilenen ve fiyatı düşük kalan bu hisselerin fon portföylerindeki ağırlıkları artmaya başladı.
Petkim ve Tüpraş fon portföylerinde ağırlık olarak yükselirken perakende sektöründen Migros ilgi görüyor. Hisse senedi riskini almak istemeyen birikim sahipleri, fonlar aracılığıyla borsadaki çıkıştan istifade ediyorlar. Fonlar, şimdilerde ağırlıklı olarak sektörlerinde düşük kalan hisselere yöneliyor.
RİSK PRİMİ GERİLEDİ
Borsada derinliği ve hacmi yüksek 100 hisseyi temsil eden BSIT 100 Endeksi 1.527 seviyesinde bulunuyor. Kredi Risk Primi (CDS) de geriledi.
Türkiye'nin Kredi Risk Primi 300'ün altına inerek 295 seviyesine geldi. CDS, verilen bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit etmesini sağlaması açısından önemli. Milliyet'te yer alan habere göre, Bu oranın yükselmesi riskin de artması anlamına geldiği için ister istemez borçlanma maliyetini artırıyor.