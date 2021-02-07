Dolar kuru için tahminler değişti! Yatırımcı dolarda mı kalmalı, TL mevduata mı geçmeli?

RİSK PRİMİ GERİLEDİ

Borsada derinliği ve hacmi yüksek 100 hisseyi temsil eden BSIT 100 Endeksi 1.527 seviyesinde bulunuyor. Kredi Risk Primi (CDS) de geriledi.

Türkiye'nin Kredi Risk Primi 300'ün altına inerek 295 seviyesine geldi. CDS, verilen bir kredinin geri ödenmeme riskinin tespit etmesini sağlaması açısından önemli. Milliyet'te yer alan habere göre, Bu oranın yükselmesi riskin de artması anlamına geldiği için ister istemez borçlanma maliyetini artırıyor.