Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.02.2021 09:04
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 09:04
    ABONE OL

    SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı: 'de bir banka daha kuruldu

    Son dakika haberi! tarafından Destek Yatırım Bankası'nın kurulmasına onay verildi. Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından 'deki banka sayısı 55'e yükseldi.

    Türkiye'de bir banka daha kuruldu!

    , 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na onay verdi.

    RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
    Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.


    TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR
    Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından 'deki banka sayısı 55'e yükseldi.

    Mevduat bankaları 32

    Kalkınma ve Yatırım bankaları 15

    Katılım bankaları 6

    bünyesindeki bankalar 2

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Resmi Gazete'de yayımlandı: Türkiye'de bir banka daha kuruldu