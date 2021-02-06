Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, 300 milyon lira sermayeli 3 ortaklı Destek Yatırım Bankası'na onay verdi.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yer alan açıklamalara göre, bankanın ortakları arasında Destek Faktoring, Altunç Kumova, Azize Binnur Tosun, Özgür Akayoğlu ve Kerim Tosun bulunuyor.
TÜRKİYE'DE 55 BANKA VAR
Destek Yatırım Bankası'na kuruluş izni verilmesinin ardından Türkiye'deki banka sayısı 55'e yükseldi.
Mevduat bankaları 32
Kalkınma ve Yatırım bankaları 15
Katılım bankaları 6
TMSF bünyesindeki bankalar 2