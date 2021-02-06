Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde e-posta kullananlar dikkat: Bunu yapan kovulur





AYM: İHLAL YOK

AYM, 12 Ocak'ta oy birliği ile kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetinin ihlal edilmediğine karar verdi. Hürriyet'in haberine göre, karar özetle şöyle: "Somut olayda başvurucu bilgilendirme yapılmadan ve rızası olmadan kurumsal e-posta hesabının incelendiğini ileri sürmüştür. İş akdinde başvurucuya tahsis edilen kurumsal e-postanın sadece iş amaçlı kullanılacağı ve bu hesabın banka yönetimi tarafından haber vermeksizin denetlenebileceği düzenlenmiştir.