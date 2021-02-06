Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! İş yerinde e-posta kullananlar dikkat: Bunu yapan kovulur

Anayasa Mahkemesi (AYM) Birinci Bölümü, kurumsal e-posta hesaplarının denetimine yönelik kritik bir örnek karara imza attı. AYM, çalışanın kurumsal e-posta hesabının işveren banka tarafından denetlenmesinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ve haberleşme hürriyetini ihlal etmediğine karar verdi. AYM, kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işlerinde kullandığı için kovulan banka çalışanı Celal A.'yı haksız buldu.
İŞ SÖZLEŞMESİNE DİKKAT
Dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan AYM kararına göre, özel bir bankada çalışan Celal A.'nın iş sözleşmesinde "kurumsal e-posta adresinin sadece iş amaçlı kullanılacağı, hesabın haber vermeden banka yönetimi tarafından denetlenebileceği" hükmü yer aldı. Celal A.'nın, eşi üzerine kayıtlı bir işletmede çalıştığı iddiası üzerine müfettiş incelemesi yapılarak, savunması alındı.
TİCARİ İŞLERİ İÇİN
Raporda, başvurucunun banka çalışma ilkelerine aykırı kendi hesabına ticari faaliyette bulunduğu kanaatine ulaşıldığı belirtildi. Kurumsal e-posta hesabını eşinin ticari işleri için de kullandığının belirtildiği müfettiş raporuna göre iş akdi feshedildi. İş mahkemesinde işveren banka aleyhine açtığı işe iade istemli davası reddedildi. Bunun üzerine iki yıl önce AYM'ye başvurdu.