Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 06.02.2021 09:03
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.02.2021 09:03
    ABONE OL

    , çeyrek ve gram ne kadar? Yön değiştirdi baş döndürüyor! Sıçrayış sonrası neredeyse...

    , çeyrek ve gram hafta sonu büyük ve küçük ölçekte yatırım yapan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Dün Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı. Altın piyasasında, en düşük 409 bin 800 lirayı, en yüksek ise 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan kapattı. Peki, 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu? İşte fiyatlarda son durum...

    Altın fiyatları ne kadar oldu?

    Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan aşırı düşüş herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fiyatlarda yaşanan sert düşüşün ardından son alış satış fiyatlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 800 liraya düştü. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya geriledi. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları

    ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:

    PERŞEMBE CUMA
    Alış Satış Alış Satış
    24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 410,00 410,20 405,50 405,70
    Cumhuriyet Ata Lira 2.702,00 2.723,00 2.673,00 2.694,00
    22 Ayar Bilezik(Gr.) 374,00 379,00 370,00 374,00
    Lira(Tam) Ziynet 2.641,00 2.661,00 2.612,00 2.632,00
    Yarım Ziynet 1.321,00 1.331,00 1.306,00 1.316,00
    Çeyrek Ziynet 660,00 665,00 653,00 658,00

    KAPALIÇARŞI'DA ALTIN

    Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı.

    İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.694,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,70 liradan işlem gördü.

        ALTININ KİLOGRAMI 409 BİN 800 LİRAYA GERİLEDİ

        Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 800 liraya düştü.

        Altın piyasasında, en düşük 409 bin 800 lirayı, en yüksek ise 415 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü bir önceki kapanışa göre yüzde 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan tamamladı.

        KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 409 milyon 694 bin 472,88 lira, işlem miktarı ise 989,03 kilogram oldu.

        Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 426 milyon 80 bin 182,62 lira oldu.

        Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Kuveyt Türk Katılım Bankası, Vakıf Katılım Bankası, İstanbul Altın Rafinerisi AŞ, Uğuras Kıymetli Madenler Sanayi Dış ve Ticaret AŞ, ve Yıldız Döviz ve Yetkili Müessese AŞ şeklinde sıralandı.

        BU HAFTA BORSA KAZANDIRDI, DÖVİZ VE ALTIN KAYBETTİRDİ

        Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 3,65 değer kazanırken, altının gram satış fiyatı yüzde 6,65, dolar/TL yüzde 3,30, avro/TL yüzde 4,44 değer kaybetti.

        BIST 100 endeksi, en düşük 1.471,54, en yüksek 1.549,51 puanı gördükten sonra haftayı önceki hafta kapanışına göre yüzde 3,65 artarak 1.527,17 puandan tamamladı.

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya geriledi.

        Geçen hafta 705,00 lira olan çeyrek altının satış fiyatı ise 658,00 liraya düştü.

        Bu hafta ABD doları yüzde 3,30 değer kaybederek 7,0540 liraya, avro da yüzde 4,44 azalarak 8,4720 liraya geriledi.

        Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,10, bireysel emeklilik fonları yüzde 0,85 değer kaybetti. Kategorilerine göre bakıldığında ise yatırım fonları içinde en çok kazandıran yüzde 1,51 ile hisse senedi fonları oldu.

            ALTININ ONSU 1.806,80 DOLAR

            Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.20 itibarıyla 1.806,80 dolardan işlem görüyor.

            Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 1,3 azalışla 409 bin 800 liradan tamamladı.

            Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 7,0740 lira, satışta 7,1023 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 7,1724 lira, satışta 7,1560 lira olarak belirlemişti.

            Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 9 Kasım 2022 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 14,31'den, bileşik getirisi de yüzde 14,82'den gerçekleşti.

            Uluslararası piyasalarda, saat 18.20 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,2020, sterlin/dolar paritesi 1,3730, dolar/yen paritesi de 105,4 düzeyinde seyrediyor.

            Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,6 artışla 59,2 dolardan işlem görüyor.

            EMTİA PİYASALARI

            Brent petrolün varil fiyatı, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nün (OPEC) üretim kısıntılarına uyumun yüzde 101 düzeyinde olduğunu açıklaması ve ABD'de ham petrol stoklarının düştüğünü gösteren verilerin açıklanmasının ardından 59.79 dolar ile 60 dolar sınırına tırmandı.

            OPEC Bakanlar Ortak İzleme Komitesi (Joint Ministerial Monitoring Committee - JMMC), küresel petrol talebine ilişkin belirsizliklerin önümüzdeki aylarda da süreceği uyarısı yaptı. Açıklamada, OPEC ve müttefiklerinin (OPEC+) 2020 Nisan ayından bu yana uyguladığı kısıntılarda, toplam petrol üretiminin 2.1 miyar varil azaltıldığı belirtildi.

            ABD ekonomisindeki toparlanmanın öngörülenden daha hızlı olacağına ilişkin iyimserliğin büyümesiyle doların güçlenmesiyle 1,800 doların da altına gerileyen altının ons fiyatı yeniden bu düzeyin üzerine yükseldi.

                Küresel emtia piyasalarındaki işlemlerde;

                - Brent petrol yüzde 0.91 artışla 59.84 dolar,

                - Batı Teksas yüzde 0.57 artışla 56.33 dolar,

                - altın yüzde 0.91 artışla 1,809.96 dolar,

                - gümüş yüzde 2.15 artışla 26.92 dolar,

                - bakır yüzde 0.43 düşüşle 7,814.50 dolar,

                - platin yüzde 2.08 artışla 1,124.91 dolar,

                - paladyum yüzde 2.26 artışla 2,342.87 dolar düzeyindeydi.

                İç piyasada, gram altın 411 liraya, çeyrek altın 681 liraya, Cumhuriyet altını da 2,707 liraya yükseldi.
                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

                GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
                Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar? Yön değiştirdi baş döndürüyor! Sıçrayış sonrası neredeyse...