Altın fiyatlarında peş peşe yaşanan aşırı düşüş herkesin dikkatini çekmeye devam ediyor. Fiyatlarda yaşanan sert düşüşün ardından son alış satış fiyatlarındaki son durum araştırılmaya başlandı. Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 409 bin 800 liraya düştü. Bu hafta Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 6,65 kayıpla 405,70 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 6,59 azalışla 2.694,00 liraya geriledi. İşte 22 ayar bilezik, çeyrek ve gram altın fiyatları
ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki ve bugün itibarıyla kapanış fiyatları (TL) şöyle:
|PERŞEMBE
|CUMA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|410,00
|410,20
|405,50
|405,70
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.702,00
|2.723,00
|2.673,00
|2.694,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|374,00
|379,00
|370,00
|374,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.641,00
|2.661,00
|2.612,00
|2.632,00
|Yarım Ziynet
|1.321,00
|1.331,00
|1.306,00
|1.316,00
|Çeyrek Ziynet
|660,00
|665,00
|653,00
|658,00
KAPALIÇARŞI'DA ALTIN
Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gramı günü yüzde 1,09 azalışla 405,70 liradan tamamladı.
İstanbul Kapalıçarşı'da, bugün kapanışta çeyrek altın 658,00 lira, Cumhuriyet altını 2.694,00 liradan satılırken, 24 ayar külçe altının gram fiyatı ise dünkü kapanışa göre yüzde 1,09 düşüşle 405,70 liradan işlem gördü.