Takvim

Bugünkü
Takvim
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 05.02.2021 10:27
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 05.02.2021 10:44
    ABONE OL

    Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

    haberine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerinin bugün yapılacağını duyurdu. Selçuk, "1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak." dedi.

    Bakan duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı , "Ocak ayına ilişkin kısa çalışma ve işsizlik ödeneği ödemelerini bugün yapıyoruz" dedi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bugün, 1 milyon 320 bin kişiye, 2,1 milyar TL kısa çalışma ödeneği ödemesi yapılacak.

    Kısa Çalışma Ödeneği kapsamında, pandeminin başından bu yana ise toplam 3,8 milyon kişi için 27,6 milyar TL ödendi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Haberler Ekonomi Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu: Ödemeler bugün başlıyor