2020 yılının yıllık izinlerinin bu yıl da kullanılabileceği bilgisini veren Bakan Selçuk, "Böylece Covid-19 salgını ile mücadele sürecinde gecesini gündüzüne katarak çalışan sözleşmeli personelimizin yıllık izin haklarını korumuş olduk" dedi.

Cumhurbaşkanımız Sn. @RTErdogan'ın kararı ile 4/B'li (sözleşmeli) kamu personelimiz, 2020 yılındakiler dahil kullanamadıkları yıllık izinlerini bir sonraki yıl da kullanabilecek.



4/B'li çalışanlarımıza hayırlı olsun. pic.twitter.com/TK6IMJUSpJ — Zehra Zümrüt Selçuk (@ZehraZumrutS) February 5, 2021