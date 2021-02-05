3600 ek göstergenin ne zaman çıkacağı yüz binlerce memurun merak ettiği konulardan birisi oluyor. Düzenlemeyle birlikte göstergenin öğretmen, polis, hemşire ve din görevlilerini kapsaması bekleniyor. Bu bağlamda resmi makamlardan yapılan son dakika açıklamaları büyük önem taşıyor. Peki, 3600 ek göstergede son durum nedir? 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? İşte merak edilen detaylar...

3600 EK GÖSTERGE NE ZAMAN ÇIKACAK?

3600 ek gösterge konusunda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Devlet Personel Başkanlığı ile ilgili bakanlıkların çalışmaları sürüyor.

3600 ek gösterge ile ilgili son gelişmeler şu şekilde: