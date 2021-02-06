6 Şubat evde bakım maaşı sorgulama! Evde bakım maaşı parası yatan iller hangileri?

Evde bakım maaşı sorgulama ekranı üzerinden maaşların yatıp yatmadığı kontrol ediliyor. 6 Şubat evde bakım maaşı yatan iller hangileri sorusuna arama motorlarında yanıt aranıyor. Bu maaş türünden evlerinde bakıma ihtiyaç duyan engelli veya yaşlı kişilerin aileleri faydalanabiliyor.
EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER 6 ŞUBAT!
Evde bakım maaşı henüz yatırılmaya başlanmadı. Maaşlar yatırılmaya başlandığı takdirde haberimizden öğrenebilirsiniz.
EVDE BAKIM MAAŞI NASIL ALINIR?
Evde bakım maaşı engellinin kendisine değil, bakımını yürüten akrabası veya vasisi gibi üçüncü kişilere veriliyor. Evde bakım desteği için üç koşul aranıyor. Birincisi, her ne ad altında olursa olsun her türlü gelirler toplamı esas alınmak suretiyle, hane içinde kişi başına düşen ortalama aylık gelirin net asgari ücretin 3'te 2'sinden az olması gerekiyor.