SON DAKİKA: Başkan Erdoğan'dan esnafa yeni destek müjdesi! Kimler yararlanacak ne zaman başlayacak?





HÜKÜMETE TEŞEKKÜRLER

ATO Başkanı/ Gürsel Baran: Lokanta, restoran ve kafe türü işletmelerin ciro kayıplarına göre desteklenmesi kararı nedeniyle Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve hükümetimize teşekkür ederiz. Yeme-içme sektörü HES kodu, aşılama ve hijyen tedbirleriyle kapılarını müşterilerine açarak ticari devamlılığını sağlamayı istiyor.



YARAMIZA MERHEM OLACAK

TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl: Sektör çok ciddi bir darboğaza girmişti. Bu destekle bir nebze olsun nefes alabileceğiz. Bu kararın Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanması bizi ayrıca mutlu etti. Onun nezdinde sektörümüze verilen önemi görüyoruz. Biz sektörümüzün mart ortasından itibaren belirli kısıtlamalarla açılacağını öngörüyoruz.



KOBİ'LERE DE DESTEK GELSİN

TURYİD Başkanı Kaya Demirer: 2.500 üyemiz var. Bunlar arasında 3 milyon TL'ye kadar cirosu olan 50 en fazla 60 firma var. Bizdekiler daha çok KOBİ ölçeğinde ve devlete en güçlü istihdam desteğini sağlayan firmalar. Esnafa nakdi destek sağlandı. KOBİ'lere verilsin istiyoruz. Bu firmalarımızın yapılandırılmış vergi borcu haziran sonuna kadar ötelensin.

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