Gıda tedarik zincirinde devrede olan Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) piyasa fiyatlarının altında kuru gıda satışı yaptıklarını bildirdi. Konuya ilişkin bir değerlendirme yapan TMO Genel Müdürü Ahmet Güldal, "TMO'nun görev alanındaki pirinç, nohut ve mercimek gibi ürünleri de tüketicilerimize piyasa fiyatlarının altında kendi satış noktalarımızda perakende olarak satıyoruz, toptan alıcılara da daha uygun fiyatlarla toplu satış yapıyoruz." dedi.
15 LİRA OLAN OSMANCIK PİRİNÇ TMO'DA 7,30 LİRA
Piyasa fiyatı 8,75 ila 15 lira arasında değişen Osmancık pirincin TMO'da kilogramının 7,30 liradan satıldığını belirten Güldal, "Piyasa fiyatı 10,5-20 lira olan baldo pirinç de TMO tarafından kilogramı 9 liradan satışa sunuluyor. Yarım kilogram kavrulmuş fındığın fiyatı piyasada 40-50 lira iken, TMO'da 30 lira.
5 litrelik rafine fındık yağının fiyatı piyasada 200 ila 280 lira arasında değişirken, biz 120 liraya satışa sunuyoruz. Kuru üzüm, kuru incir ve kuru kayısıyı paketli olarak sırasıyla 10, 18 ve 19 liradan satıyoruz. Bu ürünlerin piyasa fiyatı 20, 35 ve 30 liraya çıkıyor. Biz nohudu tane boyutuna göre kilogramı 6-7 liradan, yeşil mercimeği de 6 liradan satıyoruz. Böylece, bu ürünleri piyasa fiyatlarının altına tüketicilere ulaştırıyoruz." dedi.