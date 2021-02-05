BİM aktüel 9 Şubat kataloğu oldukça dikkat çekiyor. Salı sabah satışa çıkacak olan ürünleri şimdiden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. Sevgililer Günü temalı pijama takımları, çoraplar, parfümler daha pek çok alternatif sizleri bekliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…