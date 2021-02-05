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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 23:14
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    • 05.02.2021 23:14
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    yayınlandı! ürünlerde güzellik ürünlerinde fırsatlar!

    Merakla ve heyecanla beklenen yayınlandı ve hemen incelenmeye başlandı. Salı ve Cuma günleri satışa çıkan aktüel ürünlerde farklı kategoriden pek çok üründe uygun fiyatlar sizleri bekliyor. Bu hafta ürünlerde güzellik ürünlerinde fırsatlar var. Makyaj ve tırnak bakım, cilt bakım ürünleri yer alıyor. Sevgililer Günü’ne özel çeşitler de dikkat çekiyor. Şimdiden inceleyerek stoklar tükenmeden gidip almak isteyenler için 9 Şubat haberimizin içeriğinde bulabilirisniz.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel 9 Şubat kataloğu yayınlandı!

    BİM aktüel 9 Şubat kataloğu oldukça dikkat çekiyor. Salı sabah satışa çıkacak olan ürünleri şimdiden inceleyerek alacaklarınızın listesini yapabilirsiniz. Sevgililer Günü temalı pijama takımları, çoraplar, parfümler daha pek çok alternatif sizleri bekliyor. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel BİM aktüel ürünler kataloğu…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 9 ŞUBAT

    NaturaloveAynalı Metal Takı Askısı

        Seyahat Seti

        Comfort Family3'lü Kadın Soket Çorap

        NaturaloveBuff Boyunluk

            iç çamaşırları

            bakım ürünleri

            makyaj ürünleri
                Haberler Ekonomi BİM aktüel 9 Şubat kataloğu yayınlandı! BİM aktüel ürünlerde güzellik ürünlerinde fırsatlar!