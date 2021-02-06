2021 yılında bankalar tarafından vatandaşa sunulan promosyon tekliflerinde fırsatlar devam ediyor. Mevcut teklifleri için fırsatlar henüz bitmedi. Taahüt süresi dolanlar ve yeni emekli olanlar hangi banka tarafından ne kadar ödeme yapıldığını merak ediyor. Bankalarda çeşitli fırsatlar öne çıkarken promosyon teklkifleri az 375 lira ile başlıyor ve bu tutar 2,100 liraya kadar çıkıyor. Bazı bankalar promosyonun yanında emekliye ek imkanlar da veriyor. 3 yıl emekli maaşınızı belirli bankadan alma sözüyle promosyon ödemesi veriliyor ve şubeye gitmeden para alınabiliyor. Haberimizin içerisinde sunulan teklifleri inceleyebilir, kendinize uyan bir promosyon teklifi için başvuru yapabilirsiniz.

GARANTİ BBVA'DAN EK ÜRÜN KOŞULSUZ 1.200 TL'YE VARAN NAKİT PROMOSYON!

Garanti BBVA ve Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) arasında imzalanan protokol ile, 1-31 Ocak 2021 tarihleri arasında emekli maaşını 3 yıl boyunca Garanti BBVA'dan alma taahhüdü veren emekliler, ek ürün koşulu olmadan, 1.200 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanabilecek.

Garanti BBVA, 1.500 liraya kadar emekli maaşı alanlara 800 lira, 1.500-2.500 lira arasında emekli maaşı alanlara 1.000 lira, 2.500 lira ve üstünde maaş alanlara ise 1.200 lira nakit promosyon ödemesi yapacak.

Garanti BBVA'lı emekliler şubeye gitmeye gerek kalmadan, ATM, mobil veya internet bankacılığı aracılığıyla maaşlarını kolayca Garanti BBVA'ya taşıyabilecek.