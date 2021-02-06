2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba... İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller

BMW: Elektrikli SUV'u iX3 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak. 4 Serisi Cabriyo, Şubat-Mart döneminde 430i versiyonuyla sunulacak. 6 Serisi GT, makyajlı 630i versiyonuyla yine aynı dönem pazarda olacak. M3Competiton ve M4 Competiton da diğer yenilikler olacak. Yılın son çeyreğinde, 4 Serisi Gran Coupe 1.6 lt 170 HP'lik motora sahip 420i versiyonuyla Türkiye'ye merhaba diyecek. 2 Serisi Active Tourer'in ikinci nesli de aynı dönemde ülkemizin yollarıyla buluşacak. Elektrikli SUV iX de yılın son bombası olacak.