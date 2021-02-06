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    2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba... İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller

    ’da 2020’de otomotiv satışlarını artıran tek ülke olan ’ye, bu yıl adeta yeni model yağmuru yaşanacak. Dolayısıyla herkesin gözü gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Merak edilen sorular ise 2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba şeklinde. İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller.

    Model yarışı

    Avrupa'da 2020'de otomotiv satışlarını artıran tek ülke olan Türkiye'ye, bu yıl adeta yeni model yağmuru yaşanacak.

    Dolayısıyla herkesin gözü gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Merak edilen sorular ise 2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba şeklinde. İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller.

    MERCEDES: Yoğun bir yenilik takvimine sahne olacak. İlk çeyrekte EQA gelirken, onu CLA 200 4Matic izleyecek. E Serisi ailesi 300 d 4Matic versiyonuyla zenginleştirilirken; e 350 Cabriolet de aileye eklenecek. Patronlar için Maybach S 580 4 Matic de satışa sunulacak.

        BMW: Elektrikli SUV'u iX3 Nisan'da teslim edilmeye başlanacak. 4 Serisi Cabriyo, Şubat-Mart döneminde 430i versiyonuyla sunulacak. 6 Serisi GT, makyajlı 630i versiyonuyla yine aynı dönem pazarda olacak. M3Competiton ve M4 Competiton da diğer yenilikler olacak. Yılın son çeyreğinde, 4 Serisi Gran Coupe 1.6 lt 170 HP'lik motora sahip 420i versiyonuyla Türkiye'ye merhaba diyecek. 2 Serisi Active Tourer'in ikinci nesli de aynı dönemde ülkemizin yollarıyla buluşacak. Elektrikli SUV iX de yılın son bombası olacak.

        JAGUAR: Kompakt SUV E-Pace, orta sınıf SUV E-Pace ve orta-üst sınıf sedan XF yılın ilk yarısında satışa sunulacak.

        OPEL: İkinci çeyrekte Mokka'yı satışa sunarken, yılın son aylarında Grandland'i Türkiye yollarıyla buluşturacak.

            SKODA: Kodiaq'ın makyajlı versiyonu yılın üçüncü çeyreğinde gelirken, son çeyrekte de Fabia'nın yeni neslini tanıtacak.

            VOLKSWAGEN: 8'inci nesil Golf'ün ilk çeyrekte satışa sunulması bekleniyor. 3'üncü çeyrekte Passat'ın Altrack versiyonu gelirken, onu T-Cross takip edecek.

            RENAULT: Makyajlı Megane Sedan, yılın ilk çeyreğinde satışa sunulacak. Clio ve Captur'un e-Tech adlı hibrit versiyonları da yılın ikinci çeyreğinde Türkiye'de olacak. Symbol'ün yeni nesli de Türk tüketicisiyle buluşacak.

                HYUNDAI: Mart'ta i20 N-Line versiyonu satışa sunulacak. Yeni Hyundai Tucson da gelecek. Nisan'da Elentra'nın yeni nesli ve Türkiye'de üretilecek olan üçüncü Hyundai modeli olan Bayon takip edecek. Üçüncü çeyrekte Kona Electric, yılın ikinci yarısında makyajlı Santa Fe satışa sunulacak.
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                Haberler Ekonomi 2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba... İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller