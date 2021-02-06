2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba... İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller

Avrupa'da 2020'de otomotiv satışlarını artıran tek ülke olan Türkiye'ye, bu yıl adeta yeni model yağmuru yaşanacak.
Dolayısıyla herkesin gözü gelecek haberlere çevrilmiş durumda. Merak edilen sorular ise 2021 yılı araçlar neler? 2021 sıfır araba şeklinde. İşte bu yıl ülkemiz yollarına çıkacak bazı modeller.
MERCEDES: Yoğun bir yenilik takvimine sahne olacak. İlk çeyrekte EQA gelirken, onu CLA 200 4Matic izleyecek. E Serisi ailesi 300 d 4Matic versiyonuyla zenginleştirilirken; e 350 Cabriolet de aileye eklenecek. Patronlar için Maybach S 580 4 Matic de satışa sunulacak.