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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 11:03
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    • 05.02.2021 11:05
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız

    Son dakika haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Tüm öncü göstergeler yılına da güçlü bir başlangıç yaptığımızı işaret ediyor. İhracatımız tüm zamanların ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesi ile çok daha iyi bir ivme yakalayacağız." açıklamasında bulundu.

    Yılı pozitif büyümeyle kapatacağız
    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , "Tüm dünyanın ekonomik olarak sarsıntı geçirdiği bir yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız. Tüm öncü göstergeler 2021 yılına da güçlü bir başlangıç yaptığımızı işaret ediyor. İhracatımız tüm zamanların Ocak ayı rekorunu kırarak yıllık bazda yüzde 2,5 artış kaydetti. İnşallah, ekonomi ve hukuk alanındaki reform gündemimizin hayata geçmesi ile çok daha iyi bir ivme yakalayacağız." dedi.

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    Haberler Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yılı inşallah pozitif büyümeyle kapatacağız