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    • Ekonomi
    • 05.02.2021 11:01
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    • 05.02.2021 11:01
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    yattı mı? Şubat ayı ? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı!

    ne zaman yatacak? ? sorularına arama motorlarında yanıt aranıyor. Milyonlarca kişi işsizlik maaşı ödemelerinden faydalanıyor. İşlerinden ayrılan vatandaşlar bu ödeme sayesinde rahat bir nefes alabiliyor. Peki, yattı mı?

    takvim.com.tr
    İşsizlik maaşı yattı mı? Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı!

    Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? sorularının cevabı merak ediliyor. İşsizlik maaşı sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Binlerce vatandaş bu ödemelerden faydalanabiliyor. İşlerinden çıkarılan veya belirli şartlara göre ayrılan vatandaşların alabildiği işsizlik maaşı ödemeleri sorgulanıyor.

    İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?

    Bakan Selçuk'un açıklamasında yer alan bilgilere işsizlik maaşı da kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi 5 Şubat 2021 tarihinde yatırılacak.

    Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.

    Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.

    İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?

    İşsiz kalan neredeyse her insanın isteği işsizlik maaşı almaktır. Çünkü işsizlik maaşı hiç değilse yeni iş alana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerinde yardımcıdır. İşsizlik maaşı almak sanıldığı kadar basit değildir.

    Kişilerin işsizlik maaşı almaya uygun olup olmadıkları çok önemlidir. İşsizlik ödeneği işsiz kalan her bireye verilmez. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli adımlara uymak gereklidir. İşsiz kalan kişilerin araştırdıkları işsizlik maaşını alabilmek için ilk yapmak gereken başvuruda bulunmaktadır. Eğer işsizlik maaşı almak isteniyorsa kişinin uygun bir şekilde işsizlik maaşı başvurusunda bulunması gereklidir.

        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine başvurmak gerekmektedir. Başvuru, İŞKUR birimine şahsen gelerek veya elektronik ortamda www.iskur.gov.tr adresinden yapılabilir. Mücbir sebepler dışında 30 gün içerisinde başvurulmaması halinde, başvuruda gecikilen süre, toplam hak sahipliği süresinden düşülmektedir.

        İşsizlik ödeneğinin ödenebilmesi için sigortalı işsizlerin iş almaya hazır durumda olması gerekmektedir. İşsizlik ödeneği başvurusu ile kişinin iş arayan kaydı yapılmakta veya güncellenmektedir. Böylece sigortalı işsizlerin danışmanlık, işe yerleştirme ve mesleki eğitim hizmetlerini alması sağlanmaktadır. Dolayısıyla, vekâletname ile başvuru yapılması imkanı bulunmamaktadır.

        İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI NELERDİR?

        İşsizlik maaşı alma şartları ile ilgili İŞKUR'un resmi internet sitesinde yer alan bilgiler şu şekilde:

        Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

        Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

        Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

        Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,
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        Haberler Ekonomi İşsizlik maaşı yattı mı? Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı!