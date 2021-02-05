İşsizlik maaşı yattı mı? Şubat ayı işsizlik maaşı ne zaman yatacak? İşsizlik maaşı sorgulama ekranı!

Şubat ayı işsizlik maaşı yattı mı? İşsizlik maaşı ne zaman yatacak? sorularının cevabı merak ediliyor. İşsizlik maaşı sorgulama ekranı vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Binlerce vatandaş bu ödemelerden faydalanabiliyor. İşlerinden çıkarılan veya belirli şartlara göre ayrılan vatandaşların alabildiği işsizlik maaşı ödemeleri sorgulanıyor.
İŞSİZLİK MAAŞI YATTI MI?
Bakan Selçuk'un açıklamasında yer alan bilgilere işsizlik maaşı da kısa çalışma ödeneğinde olduğu gibi 5 Şubat 2021 tarihinde yatırılacak.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ocak ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerinin 5 Şubat'ta hesaplara yatırılacağını duyurdu.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden ödeme yapılacağını hatırlatan Bakan Selçuk, "İşsizlik ve kısa çalışma ödeneği ödemelerini 5 Şubat 2021 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
İşsiz kalan neredeyse her insanın isteği işsizlik maaşı almaktır. Çünkü işsizlik maaşı hiç değilse yeni iş alana kadar kişilerin hayatlarını idame edebilmelerinde yardımcıdır. İşsizlik maaşı almak sanıldığı kadar basit değildir.
Kişilerin işsizlik maaşı almaya uygun olup olmadıkları çok önemlidir. İşsizlik ödeneği işsiz kalan her bireye verilmez. İşsizlik maaşı alabilmek için belirli adımlara uymak gereklidir. İşsiz kalan kişilerin araştırdıkları işsizlik maaşını alabilmek için ilk yapmak gereken başvuruda bulunmaktadır. Eğer işsizlik maaşı almak isteniyorsa kişinin uygun bir şekilde işsizlik maaşı başvurusunda bulunması gereklidir.