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    • Ekonomi
    • 08.01.2021 12:39
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    • 08.01.2021 12:39
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    si pandemi sürecinde pozitif ayrıştı! Dikkat çeken büyüme rakamları

    pandemi sürecinde k anlamda birçok ülkeden pozitif ayrıştı. Pandemi ekonomisini vurdu, ABD daralırken Türkiye büyüdü. 2020 yılı ilk üç çeyreğinde ABD ekonomisi yüzde 4,6 daraldı, aynı dönemde Türkiye pozitif büyüme gösterdi.

    Türkiye ekonomisi pozitif ayrıştı!

    Salgından en çok etkilenen ülke olan ABD, ekonomi alanında da zor süreçlerden geçiyor. Ülke ekonomisi geçen yılın ilk üç çeyreğine göre yüzde 4,6 küçülme kaydetti.



    Yeni tip koronavirüs (Covid-19) ülkelerin büyüme rakamlarını aşağıya çekiyor. Yaklaşık 22 milyon vaka görülen ABD'de sağlık sisteminin yanında ekonomik görünüm de alarm veriyor. Başkanlık seçimlerinin ardından ülkede yaşanan karışıklıklar gelecek dönemler için umut vermiyor.



    ABD EKONOMİSİ KÜÇÜLÜRKEN, TÜRKİYE POZİTİF BÜYÜME GÖSTERDİ
    Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyreği incelendiğinde ABD ekonomisi yüzde 4,6 küçüldü. ABD ekonomisi 2020 yılının ilk çeyreğinde yüzde 4,8 küçülürken, ikinci çeyrekteki daralma yüzde 32,9 olarak gerçekleşti.

    Salgının etkilerinin bir kısım azalmasıyla ABD büyümesi pozitife dönerek çeyreksel olarak yüzde 31,1 olarak gerçekleşti.



    Geçtiğimiz yılın ilk üç çeyrek büyüme verilerine göre ABD ekonomisi yüzde 4,6 daraldı. Türkiye ise aynı dönemde pozitif büyüme gösterdi.
    Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyürken, ikinci çeyrekte salgının etkisiyle yüzde 9,9 küçülme göstermişti.

    Ekonomide normalleşme adımlarının atıldığı üçüncü çeyrekte yüzde 6,7 büyüme kaydetti.

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    Haberler Ekonomi Türkiye ekonomisi pandemi sürecinde pozitif ayrıştı! Dikkat çeken büyüme rakamları