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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 14:10
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    • 04.02.2021 14:22
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    Çocuk yaşta başladı! Tam 50.000 TL harcadı satmayı düşünmüyor! ''Aileme hazine bacağım''

    Tam 50.000 TL harcadı satmayı düşünmüyor! ''Aileme hazine bacağım'' Eski para toplama ülkemizde yaygın olarak son zamanlarda görülmeye başladı. Bu anlamda çeşitli illerimizden bu tarz haberler gelmeye devam ediyor. Son olarak, merkeze bağlı Kültür Mahallesi'nde yaşayan devlet memuru Işık'ın, 13 yaşında merakla başladığı eski para toplama işi zamanla tutkuya dönüştü. Üniversite yıllarında ailesinin gönderdiği paralarla ihtiyaçlarını karşılamak yerine eski para toplamaya devam eden Işık, zamanla döneminde basılan madeni paraların da olduğu 250'nin üzerinde sayıda bir koleksiyon oluşturdu.

    DHA
    Çocuk yaşta başladı! Tam 50.000 TL harcadı satmayı düşünmüyor

    Çocuk yaşta başladı! Tam 50.000 TL harcadı satmayı düşünmüyor! Batman'da yaşayan 43 yaşındaki Harun Işık, 13 yaşından eski paraları toplamak için 50 bin TL harcadı. Işık, "Bu paraları da satmayı düşünmüyorum, aileme bir hazine olarak bırakacağım." dedi. 30 yılda topladığı ve İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerin de eski paralarının bulunduğu koleksiyona gözü gibi bakan Işık, 50 bin TL'nin üzerinde harcama yaparak satın aldığı bu parçaları evinde sergiliyor.

    30 yılda topladığı ve İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Azerbaycan, Fransa gibi ülkelerin de eski paralarının bulunduğu koleksiyona gözü gibi bakan Işık, 50 bin TL'nin üzerinde harcama yaparak satın aldığı bu parçaları evinde sergiliyor. Şimdilik misafirliğe gelenlerin gördüğü koleksiyonu, pandemi sonrası sergilemek isteyen Işık, gençleri eski paraları görüp tanımasını amaçladığını söyledi.

    "Satmayı düşünmüyorum"

    Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü'nde okurken ailesinin gönderdiği paraları da koleksiyonu oluşturmak için harcadığını ifade eden Işık, şunları söyledi:

        "Beni en çok Osmanlı dönemi ve Kıbrıs'ın eski paraları heyecanlandırıyor"

        "Koleksiyonu insanlara sevdirmek amacıyla yapıyorum. Osmanlı İmparatorluğu dönemine ait paralar ile İran, Irak, Türkmenistan, Bangladeş, Azerbaycan, Fransa ve KKTC gibi ülkelere ait paraların yanı sıra Birleşmiş Milletler'e ait madalya da var.

        Beni en çok Osmanlı dönemi ve Kıbrıs'ın eski paraları heyecanlandırıyor. Cumhuriyet döneminin 1 kuruşu ile delikli kuruşlar da bulunuyor. Bu paralar da Cumhuriyet dönemin ilk paraları.

        Başta oturduğum mahallemde yakın arkadaşlarım ve komşularımız olmak üzere evime gelenler, o günün ekonomisini, o günkü tarihlerini öğrenmiş oluyor. Bugüne kadar 50 bin TL'nin üzerinde eski para aldım. Bu paraları da satmayı düşünmüyorum, aileme bir hazine olarak bırakacağım."

            Eski paraların değeri nasıl anlaşılır?

            Eski paraların değeri nasıl anlaşılır ? bu soru devlet sırrı gibidir. Herkes bilmez ve bilende söylemek istemez nedeni malum değerli paraları bilmeyenin elinden almak ve gerçek değerinde satmaktır.

            Sizlere bu konuda en basit olan yönetimi söyleyeceğim. Bu yöntem çok başarılı olmasa da kafanızda bir fikir olası açısından önemli bence. Güncel bir Para kataloğu almanız gerekiyor. Sebebi elinizde çok para varsa paraların seri harfi ve numarası bile değerli olabilir ve bunu bilmeniz gerekir. Mesela 50000 liranın h serisinin çili 2-5 bin tl ederken diğer harfleri o kadar değerli değildir.
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            Haberler Ekonomi Çocuk yaşta başladı! Tam 50.000 TL harcadı satmayı düşünmüyor! ''Aileme hazine bırakacağım''