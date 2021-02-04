Eski paraların değeri nasıl anlaşılır?

Eski paraların değeri nasıl anlaşılır ? bu soru devlet sırrı gibidir. Herkes bilmez ve bilende söylemek istemez nedeni malum değerli paraları bilmeyenin elinden almak ve gerçek değerinde satmaktır.

Sizlere bu konuda en basit olan yönetimi söyleyeceğim. Bu yöntem çok başarılı olmasa da kafanızda bir fikir olası açısından önemli bence. Güncel bir Para kataloğu almanız gerekiyor. Sebebi elinizde çok para varsa paraların seri harfi ve numarası bile değerli olabilir ve bunu bilmeniz gerekir. Mesela 50000 liranın h serisinin çili 2-5 bin tl ederken diğer harfleri o kadar değerli değildir.