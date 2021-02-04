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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 15:06
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    • 04.02.2021 15:06
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    Maaşlara zammı gündemine geldi mi? ?

    Emekli vatandaşlar Kanunu çalışmaları için resmi gelişme bekliyorlar. . ' 2020 son gidişat ne? İntibak nedir?' gibi suallerin cevapları milyonlarca emekli tarafından inceleniyor. 2000 senesinden evvel emekli olan vatandaşlar ile 2000 senesinden sonra emekli olan vatandaşların ücretlerinde büyük değişiklikler var. Geçtiğimiz haftalarda 2000 yılından önce emekli olan kişiler için intibak düzenlemesine gidilmiş ve maaşları 300 TL’ye kadar zamlanmıştı. Sonrasında bu düzenlemenin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edilmiş ancak reddedilmişti. 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi ancak e kanun teklifi sunulması ve onaylanması durumunda yasalaşabilecek.

    takvim.com.tr
    İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?

    2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların en büyük beklentilerinden birisi intibak zammı. Çıkması durumunda maaşlarda 355 TL'ye varan artışların yaşanacağı intibak düzenlemesine ilişkin son gelişmeleri ve intibak düzenlemesinin nasıl çıkacağına ilişkin detaylar yazımızda. Bilindiği üzere 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlara intibak düzenlemesi yapılmış ve maaşları o dönem 300 TL'ya kadar artmıştı. Bu intibak düzenlemesinin 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için de uygulanması talep edildi. Bu düzenleme için davalar açılmış olsa da yargı yolu kapandı. Zira düzenleme için alınan son kararda yargı mercileri TBMM'yi işaret ettiler.

    İNTİBAK DÜZENLEMESİNİN FAYDALARI NELER?

    2000 sonrası emekli olan vatandaşlar için intibak düzenlemesi yapılması halinde:

    -Taban emekli aylığı asgari ücrete denklenirse, emekliye her ay ek ödeme dahil minimum 2 bin 324 lira ödenecek.

    -Sağlıkta ek ödemelerin kalkmasıyla, emekli maaşından sağlık kesintisi yapılmayacak.

    -Ek ödeme oranı değiştirildiğinde, emekliler aylık net maaşının %8-10'u oranında para alacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde oran %8 iken 255, %10 iken 382 liraya varan artış yapılacak.

    -2000 yılı ve sonrasında emekli olanlara 355 liraya varan zam yapılabilecek.

    2000 YILINDAN ÖNCE EMEKLİ OLANLARA İNTİBAK ZAMMI

    2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar için ise intibak zammı halen yapılmadı.

    Uzun süre yargıda yer alan ve süren konuya ilişkin geçtiğimiz yıllarda nihai karar verildi. Yargının en üst kademesince alınan karar kapsamında intibak zam düzenlemesinin Meclis'te alınan karar kapsamında maaşlara yansıtılabileceği ifade edildi.

    Yargının intibak zammı için tek yetki kurumun TBMM olduğunu işaret etmesi intibak zammı için yargı yolunun tamamlanmış olduğu anlamına geldi.

        ÇALIŞMA BAKANLIĞI'NDAN EMEKLİ MAAŞLARI İÇİN İNTİBAK DÜZENLEMESİ

        Emekli maaşlarının bağlanma oranlarına dair farklı sistemler uygulanmakta. Burada 2000 yılından önce sigorta primi olan ancak 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar karma sistem hesaplaması ile maaşlarını almaktalar. 2000 yılından sonra emekli olanlar vatandaşların emeklilikleri de iki ana gruba ayrılmakta. 2008 öncesi emekli olanlar ve 2008 sonrası emekli olanlar.

        Tüm bu farklılıkların ortadan kaldırılması için ise Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışması olduğu öğrenildi. Bu çalışma ile emekli vatandaşların maaşlarında düzenlemeler olacak ve farklılıklar giderilecek. Emekli vatandaşlara yönelik hayata geçirilecek düzenleme ile SSK, Bağ Kur ve Emekli Sandığı'ndan emekli olan vatandaşlar tek çatı altında toplanacak.

        İNTİBAK NEDİR?

        Arapça kökenli olan İntibak, uyum ve iki şeyin ölçülerinin birbirini tutması olarak ifade ediliyor. Emeklilik maaşlarını etkileyen intibak zammı, prim kazancı ve prim ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen farklı aylıklar alan emekliler arasında denge sağlamak amacıyla düzenlenecek. Sigortalıların çalıştıkları dönemlerdeki kanun hükümlerinin esas alınmasıyla emekli aylıkları karma sisteme göre hesaplanıyor. Prim kazancı ve primlerinin ödeme gün sayısı aynı olmasına rağmen, farklı tarihlerde emekli olunması halinde emekli aylıkları eşit olmuyor. Bu durumun düzeltilmesi için güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında eşitliği sağlayacak düzenlemeler yapılması "intibak" olarak adlandırılıyor.
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        Haberler Ekonomi Maaşlara intibak zammı Meclis gündemine geldi mi? İntibak zammı çıkarsa hangi emekliler ne kadar intibak zammı alacak?