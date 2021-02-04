Kömür yardımları nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma kapsamında kömür yardımı yapılacak olan aileler belediyeler, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları ve muhtarlıklar arasında yapılan araştırmalarla tespit edilir. İncelemelerin yapılmasıyla muhtarlar tarafından hak sahiplerine fakirlik belgesi verilir. İhtiyaç sahibinin tespit edilmesi ve başvuruların hızlandırılması konusunda fakirlik belgesi kritik bir rol oynamaktadır. Buna göre ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yoksullar kömür yardımı için başvuru yapabilmektedir. Dosyada bulunmadığı halde kömür yardımı talep edecek kişiler de dilekçeleriyle başvuru yaparlar.
KÖMÜR YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?
Kömür yardımı ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişilere yapılmaktadır. Vatandaşların bu yardımdan yararlanabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekmektedir.
Bu şartlar şu şekildedir:
-Ekonomik olarak yardıma muhtaç olduğunu gösteren muhtarlıktan alınacak Yoksulluk Belgesinin olması gerekmektedir.
-Yoksulluk belgesi alabilmek için hane başına düşen gelirin 701 TL'den az olması gerekmektedir.
-Muhtaçlık durumu, Sosyal yardımlaşma vakıflarına yapılan başvuru ile yetkili heyet ya da muhtarlık tarafından tespit edilmektedir.
-Yardıma başvuran kişinin daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden oluşturulmuş dosyasının olmaması gerekmektedir.
KÖMÜR YARDIMI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER
Kömür yardımı için kişilerden başvuru sürecinde talep edilen belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler;
-İlgili kurumlardan alınan yoksulluk durumunu gösteren belge, Başvuru sahibinin T.C. kimlik fotokopisi, Başvuru dilekçesi Belirtilen belgeler ile başvuru sahibinin yardım dilekçesini doldurması gerekmektedir. Yardım dilekçesinde kişisel bilgilerin belirtilmesi zorunludur.