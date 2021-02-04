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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 13:42
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    • 04.02.2021 13:42
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    Başvuran herkes alacak! 2021 e-Devlet su nasıl yapılır? için gerekli evraklar nelerdir?

    , muhtaç ailelerin kış aylarında olası mağduriyetlerini önlemek ve soğuk kış aylarında ısınmalarını sağlamak amacıyla yapılan yardımlardan bir tanesidir. tarafından gelir seviyesi düşük olan vatandaşlara kömür yadımı yapılmaktadır. Bu yardımlar tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Alınan başvurular incelenerek durumu acil olan kişilere öncelik sağlanır. Peki, ? Yardım alabilmek için gerekli belgeler nelerdir? şartları nelerdir? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    2021 e-Devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır?

    Kömür yardımları nasıl alınır? Sosyal yardımlaşma kapsamında kömür yardımı yapılacak olan aileler belediyeler, Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıfları ve muhtarlıklar arasında yapılan araştırmalarla tespit edilir. İncelemelerin yapılmasıyla muhtarlar tarafından hak sahiplerine fakirlik belgesi verilir. İhtiyaç sahibinin tespit edilmesi ve başvuruların hızlandırılması konusunda fakirlik belgesi kritik bir rol oynamaktadır. Buna göre ihtiyaç sahibi, kimsesiz ve yoksullar kömür yardımı için başvuru yapabilmektedir. Dosyada bulunmadığı halde kömür yardımı talep edecek kişiler de dilekçeleriyle başvuru yaparlar.

    KÖMÜR YARDIMINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?

    Kömür yardımı ihtiyaç sahibi ve bakıma muhtaç kişilere yapılmaktadır. Vatandaşların bu yardımdan yararlanabilmesi için bazı şartları karşılaması gerekmektedir.

    Bu şartlar şu şekildedir:

    -Ekonomik olarak yardıma muhtaç olduğunu gösteren muhtarlıktan alınacak Yoksulluk Belgesinin olması gerekmektedir.

    -Yoksulluk belgesi alabilmek için hane başına düşen gelirin 701 TL'den az olması gerekmektedir.

    -Muhtaçlık durumu, Sosyal yardımlaşma vakıflarına yapılan başvuru ile yetkili heyet ya da muhtarlık tarafından tespit edilmektedir.

    -Yardıma başvuran kişinin daha önce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı üzerinden oluşturulmuş dosyasının olmaması gerekmektedir.

    KÖMÜR YARDIMI ALMAK İÇİN GEREKLİ BELGELER

    Kömür yardımı için kişilerden başvuru sürecinde talep edilen belgeler bulunmaktadır. Bu belgeler;

    -İlgili kurumlardan alınan yoksulluk durumunu gösteren belge, Başvuru sahibinin T.C. kimlik fotokopisi, Başvuru dilekçesi Belirtilen belgeler ile başvuru sahibinin yardım dilekçesini doldurması gerekmektedir. Yardım dilekçesinde kişisel bilgilerin belirtilmesi zorunludur.

        KÖMÜR YARDIMI NE ZAMAN YAPILIR?

        Kömür yardımı, Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumu tarafından belirlenen kurallar doğrultusunda gerçekleşmektedir. Başvurular incelenerek, durumu acil olan vatandaşlara öncelik tanınmaktadır. Sonrasında ise başvurular sıralanarak, kış döneminde kömür yardımı gerçekleştirilmektedir.

        Kömür yardımı verilirken dağıtım miktarında şu hususlara dikkat edilmektedir;
        -Geçmiş yıllarda kömür yardımı yapıldığında alınan kömür miktarı

        -Bulunulan bölgenin iklim şartları

        -Kömür yardımı başvurusunda bulunan bireyin aile sayısı

        -Kömürün ısıl değer aralığı

        BELEDİYEDEN KÖMÜR YARDIMI NASIL ALINIR?

        Kömür yardımları her zaman başvuru yolu ile alınmamaktadır. Belediye, Kaymakamlık ve muhtarlık gibi devlet yönetimine bağlı olan kurumlara yapılacak başvurularda belirli incelemeler yapılır. Ailenin durumu, ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakılır. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında ailenin evine Belediye tarafından her kış yakacak yardımında bulunur. Belediye, yakacak yardımında en az 1 ton dağıtımı yapar. Bu miktarlar bulunduğunuz şehrin iklimine göre, kömür yardımında bulunan ailenin birey sayısına göre değişiklik gösterebilir. İhtiyaç sahipleri Belediyeden Kömür Yardımı almak için;

        * İkametgah Belgesi,

        * Nüfus Cüzdanı,

        * Başvuru Formu.

        ile bulundukları şehirlerdeki Belediyelere giderek yakacak yardımından yararlanabilirler. Ekipler tarafından 1 ve 2 ay arasında yakacaklar temin edilir.

        E DEVLET KÖMÜR YARDIMI SORGULAMA İŞLEMİ

        Kömür yardımı sorgulaması yapmak için başvuru yaptığınız ilgili kuruma danışabilir ya da e-Devlet kapısından yararlanabilirsiniz. e-Devlet şifreniz yoksa PTT şubelerinden şifrenizi temin edebilirsiniz. Şifrenizi unuttuysanız giriş menüsündeki "Şifremi Unuttum" seçeneği ile ya da PTT şubelerine başvurarak şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.

        e-Devlet sistemi aracılığıyla şifre sorgulaması yapmak için izlemeniz gereken yol:

        TC kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapmalısınız.

        "e-Hizmetler" menüzünden "Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" hizmetlerine girmelisiniz.

        Sunulan hizmetler arasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" seçeneğinden kömür yardımı sorgulamasını görüntüleyebilirsiniz.

            KÖMÜR YARDIMI NE BAŞVURU NE ZAMAN YAPILIR VE DAĞITILIR?

            Başvuru tarihleri genellikle kış mevsimine girerken sonbahar aylarında yapılır. Eylül, Ekim ve Kasım ayları başvuru tarihleridir. Başvuru sonrasında 1 buçuk ay veya 2 ay sonra dağıtılmaya başlar.

            Dağıtımı ise, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından belirlenen kriterlere göre TKİ ve TTK Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir ve sevkiyat programı düzenlenir.

            SİGORTALILAR KÖMÜR YARDIMI ALABİLİR Mİ?

            Sosyal güvencesi olan, vergi kaydı bulunan ve ev halkına düşen miktar 701,00 TL'nin üstünde olan vatandaşlar bu yardımdan yararlanamazlar. Geliri belirtilen miktardan az olan ve vergiden muaf olan ailelere yakacak yardımı sağlanır. Bu durumda sigortası olan kişiye kömür yardımı yapılmayacaktır.
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            Haberler Ekonomi Başvuran herkes alacak! 2021 e-Devlet kömür yardımı başvurusu nasıl yapılır? Kömür yardımı için gerekli evraklar nelerdir?