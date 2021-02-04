BELEDİYEDEN KÖMÜR YARDIMI NASIL ALINIR?

Kömür yardımları her zaman başvuru yolu ile alınmamaktadır. Belediye, Kaymakamlık ve muhtarlık gibi devlet yönetimine bağlı olan kurumlara yapılacak başvurularda belirli incelemeler yapılır. Ailenin durumu, ihtiyaç sahibi olup olmadığına bakılır. Ekiplerin yaptığı inceleme sonrasında ailenin evine Belediye tarafından her kış yakacak yardımında bulunur. Belediye, yakacak yardımında en az 1 ton dağıtımı yapar. Bu miktarlar bulunduğunuz şehrin iklimine göre, kömür yardımında bulunan ailenin birey sayısına göre değişiklik gösterebilir. İhtiyaç sahipleri Belediyeden Kömür Yardımı almak için;

* İkametgah Belgesi,

* Nüfus Cüzdanı,

* Başvuru Formu.

ile bulundukları şehirlerdeki Belediyelere giderek yakacak yardımından yararlanabilirler. Ekipler tarafından 1 ve 2 ay arasında yakacaklar temin edilir.