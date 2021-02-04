Tüp fiyatları 2021 yılı güncellenmiş rakamları paylaşıldı! Markaların il ve ilçe bazında değişen güncel tüp fiyatları ev, ticari ve sanayi tipi yanında propan ve forklift tüp olmak üzere değişkenlik gösteriyor. KDV dahil tüp satış fiyatı 2021 listesinin yer aldığı haberimizde markalar için İstanbul fiyatları baz alınmıştır. Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur. Gaz halinde havadan ağırdır. Gaz kaçaklarının fark edilmesi için rafineri tarafından özel bileşiklerle kokulandırılmıştır.
2021 AYGAZ TÜP FİYATLARI
2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,50 TL
12 kg ev tüpü fiyatı: 112,00 TL
12 kg maksi karavan tüpü: 113,50 TL
16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL
24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL
45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL
45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL
2021 BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI
2 kg piknik tüpü fiyatı: 25,00 TL
12 kg ev tüpü fiyatı: 124,00 TL
24 kg ticari tüp fiyatı: 255,50 TL
45 kg sanayi tüpü fiyatı: 472,50 TL
45 kg propan tüpü fiyatı: 502,50 TL