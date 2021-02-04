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    • Ekonomi
    • 04.02.2021 14:21
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    • 04.02.2021 14:21
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    , , , , ve tip fiyatı kaç TL oldu? 2021 yılı güncel tüp fiyatları!

    Vatandaşlar 2021 yılı tüp fiyatlarını oldukça merak ediyor. Bu anlamda , , , , ve ev ve sanayi tipi piknik tüpü fiyatlarını araştırıyorlar. 2021 hangi markada? , , İzmir ve Afyon tüp fiyatı ne kadar? İşte listesi! Genellikle tüpgaz olarak adlandırılan LPG, ham petrolün damıtılması, parçalanması sırasında ya da doğal gaz yataklarından elde edilen ve basınç altında sıvılaştırılan bütan ve propan gazlarının karışımıdır. Renksizdir, kokusuzdur, yanıcı ve parlayıcı özelliğe sahiptir.

    takvim.com.tr
    Aygaz, İpragaz, Mogaz güncel tüp fiyatları 2021 listesi!

    Tüp fiyatları 2021 yılı güncellenmiş rakamları paylaşıldı! Markaların il ve ilçe bazında değişen güncel tüp fiyatları ev, ticari ve sanayi tipi yanında propan ve forklift tüp olmak üzere değişkenlik gösteriyor. KDV dahil tüp satış fiyatı 2021 listesinin yer aldığı haberimizde markalar için İstanbul fiyatları baz alınmıştır. Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur. Gaz halinde havadan ağırdır. Gaz kaçaklarının fark edilmesi için rafineri tarafından özel bileşiklerle kokulandırılmıştır.

    2021 AYGAZ TÜP FİYATLARI

    2 kg piknik tüpü fiyatı: 23,50 TL
    12 kg ev tüpü fiyatı: 112,00 TL
    12 kg maksi karavan tüpü: 113,50 TL
    16 kg Forklift tüpü fiyatı: 237,00 TL
    24 kg ticari tüp fiyatı: 237,00 TL
    45 kg sanayi tüpü fiyatı: 445,00 TL
    45 kg propan tüpü fiyatı: 486,00 TL

    2021 BİZİMGAZ TÜP FİYATLARI

    2 kg piknik tüpü fiyatı: 25,00 TL
    12 kg ev tüpü fiyatı: 124,00 TL
    24 kg ticari tüp fiyatı: 255,50 TL
    45 kg sanayi tüpü fiyatı: 472,50 TL
    45 kg propan tüpü fiyatı: 502,50 TL

        2021 MOGAZ TÜP FİYATLARI

        2 kg piknik tüpü fiyatı: 22,25 TL
        12 kg ev tüpü fiyatı: 112,00 TL
        24 kg ticari tüp fiyatı: 243,50 TL
        45 kg sanayi tüpü fiyatı: 457,00 TL
        45 kg propan tüpü fiyatı: 499,50 TL

        2021 İPRAGAZ TÜP FİYATLARI

        2 kg piknik tüpü fiyatı: 25,00 TL
        12 kg ev tüpü fiyatı: 124,00 TL
        24 kg ticari tüp fiyatı: 245,50 TL
        45 kg sanayi tüpü fiyatı: 459,50 TL
        45 propan tüpü fiyatı: 489,50 TL

        2021 MİLANGAZ TÜP FİYATLARI

        2 kg piknik tüpü fiyatı: 21,50 TL
        12 kg ev tüpü fiyatı: 117,00 TL
        19 kg Forklift tüpü fiyatı: 186,75 TL
        24 kg ticari tüp fiyatı: 240,00 TL
        45 kg sanayi tüpü fiyatı: 454,00 TL
        45 kg propan tüpü fiyatı: 484,00 TL
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        Haberler Ekonomi Aygaz, İpragaz, Milangaz, Mogaz, Bizimgaz ve Likidgaz tip fiyatı kaç TL oldu? 2021 yılı güncel tüp fiyatları!