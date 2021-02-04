Tüp fiyatları 2021 yılı güncellenmiş rakamları paylaşıldı! Markaların il ve ilçe bazında değişen güncel tüp fiyatları ev, ticari ve sanayi tipi yanında propan ve forklift tüp olmak üzere değişkenlik gösteriyor. KDV dahil tüp satış fiyatı 2021 listesinin yer aldığı haberimizde markalar için İstanbul fiyatları baz alınmıştır. Basınç altında likit halde özel basınçlı kaplar içinde tutulur. Gaz halinde havadan ağırdır. Gaz kaçaklarının fark edilmesi için rafineri tarafından özel bileşiklerle kokulandırılmıştır.