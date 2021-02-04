4 Şubat Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok yükselen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Brisa
|27,48
|25,30
|8,62
|Kordsa Teknik Tekstil
|24,04
|22,20
|8,29
|Verusa Holding
|63,20
|58,55
|7,94
|Bizim Mağazaları
|16,66
|15,63
|6,59
|Good-Year
|9,00
|8,57
|5,02
|Ege Endüstri
|1.736,00
|1.670,00
|3,95
|Anadolu Grubu Holding
|29,64
|28,56
|3,78
|Eczacıbaşı İlaç
|8,94
|8,65
|3,35
|Ford Otosan
|161,70
|157,50
|2,67
|Şişe Cam
|7,79
|7,60
|2,50
|Kardemir (D)
|7,05
|6,88
|2,47
|Migros Ticaret
|46,54
|45,44
|2,42
|Kartonsan
|77,55
|75,90
|2,17
|Şok Marketler
|14,04
|13,75
|2,11
|İndeks Bilgisayar
|20,96
|20,54
|2,04
|Konya Çimento
|1.593,00
|1.563,00
|1,92
|Zorlu Enerji
|2,96
|2,91
|1,72
|Doğuş Otomotiv
|35,76
|35,16
|1,71
|Petkim
|5,16
|5,08
|1,57
|İş Fin.Kir.
|4,17
|4,11
|1,46
Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:
|(BIST 100) En çok düşen ilk 20
|Son Fiyatı
|Önceki Kapanış
|Değişim (%)
|Bera Holding
|26,50
|27,00
|-1,85
|Albaraka Türk
|2,15
|2,19
|-1,83
|Tofaş Oto. Fab.
|37,68
|38,32
|-1,67
|Yapı ve Kredi Bank.
|2,96
|3,01
|-1,66
|Türk Traktör
|179,90
|182,60
|-1,48
|Karsan Otomotiv
|5,06
|5,13
|-1,36
|Sasa Polyester
|26,94
|27,28
|-1,25
|Sabancı Holding
|11,13
|11,26
|-1,15
|Vakıflar Bankası
|4,45
|4,50
|-1,11
|Çimsa
|24,48
|24,74
|-1,05
|Akbank
|6,70
|6,77
|-1,03
|Selçuk Ecza Deposu
|13,86
|14,00
|-1,00
|Logo Yazılım
|142,10
|143,50
|-0,98
|Akçansa
|19,81
|20,00
|-0,95
|Tat Gıda
|11,55
|11,66
|-0,94
|Özak GMYO
|5,34
|5,39
|-0,93
|İş Y. Men. Değ.
|18,95
|19,12
|-0,89
|Halk GMYO
|3,88
|3,91
|-0,77
|T. Halk Bankası
|5,36
|5,40
|-0,74
|Odaş Elektrik
|4,07
|4,10
|-0,73
Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Şehir Endeksleri
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST ADANA
|8.261
|-1,01
|BIST ANKARA
|2.408
|0,16
|BIST ANTALYA
|2.986
|-0,08
|BIST BALIKESİR
|2.679
|-0,56
|BIST BURSA
|4.106
|0,02
|BIST DENIZLI
|3.247
|0,77
|BIST ISTANBUL
|1.671
|0,69
|BIST IZMIR
|3.834
|0,85
|BIST KAYSERI
|9.897
|0,63
|BIST KOCAELI
|3.789
|1,83
|BIST KONYA
|4.493
|-0,77
|BIST TEKIRDAĞ
|12.025
|0,28
Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:
|Endeksler
|Son Kapanış
|Günlük Değişim
|BIST KOBİ SANAYİ
|5.542
|1,64
|BIST SINAİ
|2.580
|0,90
|BIST GIDA, İÇECEK
|2.215
|0,65
|BIST TEKSTIL, DERİ
|1.075
|2,99
|BIST ORMAN, KAĞIT, BASIM
|2.154
|1,01
|BIST KİMYA, PETROL, PLASTİK
|1.971
|0,83
|BIST TAŞ, TOPRAK
|2.133
|0,36
|BIST METAL ANA
|4.448
|1,35
|BIST METAL EŞYA, MAKİNA
|3.828
|0,83
|BIST MADENCİLİK
|1.700
|-0,18
|BIST HİZMETLER
|1.239
|0,79
|BIST ELEKTRİK
|99
|0,99
|BIST ULAŞTIRMA
|1.659
|0,42
|BIST TURİZM
|394
|0,66
|BIST TİCARET
|3.676
|0,99
|BIST İLETİŞİM
|423
|0,65
|BIST SPOR
|1.017
|1,14
|BIST İNŞAAT
|1.654
|-0,18
|BIST MALİ
|1.647
|-0,05
|BIST BANKA
|1.505
|-0,80
|BIST SİGORTA
|6.872
|0,01
|BIST FİN. KİRA., FAKTORİNG
|1.150
|1,59
|BIST HOLDİNG VE YATIRIM
|1.434
|0,58
|BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT.
|739
|-0,04
|BIST TEKNOLOJİ
|2.082
|0,23
|BIST BİLİŞİM
|935
|0,72
|BIST MENKUL KIYMET YAT. ORT.
|1.400
|0,76