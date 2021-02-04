4 Şubat Perşembe borsada en fazla kazandıran hisse senetleri hangileri oldu?

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kazanan 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok yükselen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Brisa 27,48 25,30 8,62 Kordsa Teknik Tekstil 24,04 22,20 8,29 Verusa Holding 63,20 58,55 7,94 Bizim Mağazaları 16,66 15,63 6,59 Good-Year 9,00 8,57 5,02 Ege Endüstri 1.736,00 1.670,00 3,95 Anadolu Grubu Holding 29,64 28,56 3,78 Eczacıbaşı İlaç 8,94 8,65 3,35 Ford Otosan 161,70 157,50 2,67 Şişe Cam 7,79 7,60 2,50 Kardemir (D) 7,05 6,88 2,47 Migros Ticaret 46,54 45,44 2,42 Kartonsan 77,55 75,90 2,17 Şok Marketler 14,04 13,75 2,11 İndeks Bilgisayar 20,96 20,54 2,04 Konya Çimento 1.593,00 1.563,00 1,92 Zorlu Enerji 2,96 2,91 1,72 Doğuş Otomotiv 35,76 35,16 1,71 Petkim 5,16 5,08 1,57 İş Fin.Kir. 4,17 4,11 1,46

Borsa İstanbul'da bugün yapılan işlemlerde, saat 13.00 itibarıyla BIST 100 endeksi içinde en çok değer kaybeden 20 hisse senedinin son ve önceki kapanış fiyatları ile değişim oranları şöyle:

(BIST 100) En çok düşen ilk 20 Son Fiyatı Önceki Kapanış Değişim (%) Bera Holding 26,50 27,00 -1,85 Albaraka Türk 2,15 2,19 -1,83 Tofaş Oto. Fab. 37,68 38,32 -1,67 Yapı ve Kredi Bank. 2,96 3,01 -1,66 Türk Traktör 179,90 182,60 -1,48 Karsan Otomotiv 5,06 5,13 -1,36 Sasa Polyester 26,94 27,28 -1,25 Sabancı Holding 11,13 11,26 -1,15 Vakıflar Bankası 4,45 4,50 -1,11 Çimsa 24,48 24,74 -1,05 Akbank 6,70 6,77 -1,03 Selçuk Ecza Deposu 13,86 14,00 -1,00 Logo Yazılım 142,10 143,50 -0,98 Akçansa 19,81 20,00 -0,95 Tat Gıda 11,55 11,66 -0,94 Özak GMYO 5,34 5,39 -0,93 İş Y. Men. Değ. 18,95 19,12 -0,89 Halk GMYO 3,88 3,91 -0,77 T. Halk Bankası 5,36 5,40 -0,74 Odaş Elektrik 4,07 4,10 -0,73

Borsa İstanbul'da hesaplanan şehir endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle:

Şehir Endeksleri Son Kapanış Günlük Değişim BIST ADANA 8.261 -1,01 BIST ANKARA 2.408 0,16 BIST ANTALYA 2.986 -0,08 BIST BALIKESİR 2.679 -0,56 BIST BURSA 4.106 0,02 BIST DENIZLI 3.247 0,77 BIST ISTANBUL 1.671 0,69 BIST IZMIR 3.834 0,85 BIST KAYSERI 9.897 0,63 BIST KOCAELI 3.789 1,83 BIST KONYA 4.493 -0,77 BIST TEKIRDAĞ 12.025 0,28

Borsa İstanbul'da hesaplanan sektör endekslerinin saat 13.00 itibarıyla son değerleri ve günlük değişim oranları şöyle: