SGK, kredi ile emeklilik kapsamında bankalarla anlaştı. Son dakika haberine göre; protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak. Yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi...