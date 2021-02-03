SGK, kredi ile emeklilik kapsamında bankalarla anlaştı. Son dakika haberine göre; protokol kapsamında borcunu ödemesi durumunda aylık bağlanacak sigortalılara krediyle emeklilik imkânı sunulacak. Yapılandırılan sigorta prim borçlarının peşin ödeme tarihinin son günü olan 31 Mart'a kadar ilgili bankalardan aylık yüzde 1.60 faiz oranı ve 36 ay vade ile kredi kullanabilecek. Ödemeler Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet adresi "www.gib.gov.tr" veya "e-devlet - www.turkiye.gov.tr" üzerinden, vergi dairesine gelerek veya posta yoluyla da yapılabiliyor. Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. İşte emekli maaşlarıyla ilgili son dakika haberi...
7 MİLYONDAN FAZLA VATANDAŞ BAŞVURDU
Sosyal medya hesabından vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılması kapsamındaki başvuru sonuçlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, 7 milyon 679 bin vatandaşın başvuruda bulunduğunu belirtti. Elvan, "110 milyarlık alacak yapılandırıldı. Buna karşılık 4.1 milyar lira tahsil edildi" dedi. Borç yapılandırmasına ilişkin sonuçlar ise posta başvurularının kayda girmesinin ardından açıklanacak. Vergi dairelerine başvuran ve borçları yapılandırılan mükelleflerin ilk taksitlerini, peşin ödemeyi tercih etmişlerse peşin ödemelerini en geç 1 Mart Pazartesi gününe kadar yapmaları gerekiyor.
İLK İKİ TAKSİT ÖNEMLİ
Ödemeler, kredi kartı veya banka kartı ile İnteraktif Vergi Dairesi üzerinden veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla gerçekleştirilebilecek. Yapılandırma kapsamında ikinci taksit ödemeleri 31 Mart'ta yapılacak. Yapılandırmanın bozulmaması için ilk iki taksitin düzenli yatırılması önem taşıyor.