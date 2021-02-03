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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 11:56
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    • 03.02.2021 11:56
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    personel alımı sonuçları açıklandı mı? ne zaman açıklanacak?

    personel alımı sonuçları için heyecan dorukta. İçişleri Bakanlığı'na 1772 personel alımı yapılacak. Sözlü sınavın ardından sonuçlar belli olacak ve kazanan adaylar duyurulacak. Alım yapılacak kadroların çoğu ise çağrı merkezi personeli olacak. Başvurular 29 Ocak tarihinde sona ermişti. Peki başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?

    takvim.com.tr
    İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı?

    İş sahibi olmak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru yapan adaylar bu soruların yanıtlarını arıyor. 29 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından sözlü sınavlar yapılacak. Sınavların ardından puanlara göre alım yapılacak 1772 kişi belli olacak.

    İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden adaylar sonuçları öğrenecek. Sözlü sınav, 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.

    SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    İçişleri Bakanlığı'nın personel alım başvurusu 29 Ocak mesai bitimine kadar alındıktan sonra, sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacaktır.

    SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?

    4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;

    a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),

        b) Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü (10 puan) ,

        c) Liyakati, temsil kabiliyeti, tutum ve davranışlarının göreve uygunluğu (10 puan),

        ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı (10 puan),

        d) Genel kültürü ve genel yeteneği (10 puan),

        e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, konularında (10 puan), olmak üzere 100 tam puan üzerinden değerlendirilir.

        Sözlü sınava katılmaya hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihinde sınava katılmayan adaylar, sınava katılma hakkını kaybetmiş sayılacaktır

        HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

        Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek.

        SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

        İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı sözlü sınavı başvuru yapılan kadroya göre değişecektir. Avukat kadrosu için alınan personele farklı, Çağrı Karşılama Personeli alımında farklı konulardan sorular sorulacaktır. İçişleri Bakanlığı sözlü sınavlarında hangi konulardan çıkacağı ise aşağıda yazımızda yer almaktadır. Sözlü sınavda sorulacak olan soruların konularına göre farklı değerlendirmelerde ve puan dağılımında bulunulacak.
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