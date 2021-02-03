İş sahibi olmak isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları açıklandı mı? İçişleri Bakanlığı personel alımı sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru yapan adaylar bu soruların yanıtlarını arıyor. 29 Ocak'ta sona eren başvuruların ardından sözlü sınavlar yapılacak. Sınavların ardından puanlara göre alım yapılacak 1772 kişi belli olacak.
İÇİŞLERİ BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Sonuçlar henüz açıklanmadı. Bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden adaylar sonuçları öğrenecek. Sözlü sınav, 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılacak.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
İçişleri Bakanlığı'nın personel alım başvurusu 29 Ocak mesai bitimine kadar alındıktan sonra, sözlü sınava girecek olan adayların listesi 5 Mart tarihinde bakanlığın resmi internet sitesi üzerinden ilan edilecektir. Paylaşılan sözlü sınava katılma hakkı kazananlar listesinin ardından, İçişleri Bakanlığı sözlü sınav tarihleri olan 22 Mart-08 Nisan 2021 tarihi arasında görüşmeler başlayacaktır.
SÖZLÜ SINAV NASIL OLACAK?
4/B sözleşmeli personel alımı sözlü olarak tek aşamada yapılır. Sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar, ilgili Sınav Komisyonunun her bir üyesi tarafından;
a) Sınav konularına ilişkin bilgi düzeyi (50 puan),