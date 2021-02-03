HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Yapılan açıklamaya göre bakanlıkta avukat, arşiv uzmanı, çözümleyici, programcı, büro personeli, şoför, bilgisayar mühendisi, harita mühendisi, makine mühendisi, elektrik-elektronik mühendisi, bilgisayar ve harita teknikeri, teknisyen, şehir plancısı ve çağrı karşılama personeli sözleşmeli istihdam edilecek.

SÖZLÜ SINAVDA NELER SORULACAK?

İçişleri Bakanlığı'nın yapacağı sözlü sınavı başvuru yapılan kadroya göre değişecektir. Avukat kadrosu için alınan personele farklı, Çağrı Karşılama Personeli alımında farklı konulardan sorular sorulacaktır. İçişleri Bakanlığı sözlü sınavlarında hangi konulardan çıkacağı ise aşağıda yazımızda yer almaktadır. Sözlü sınavda sorulacak olan soruların konularına göre farklı değerlendirmelerde ve puan dağılımında bulunulacak.