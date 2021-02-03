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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 10:18
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    • 03.02.2021 10:18
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    T yasası çıkarsa ve düzenlemesi gelirse ilk emekli olacaklar! için son dakika gelişmeleri!

    T mağduriyetlerinin giderilmesi için gündeme bazı yöntemler gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak hakkı verilmesi, muhakkak yaşa kadar yarım emekli ücreti ödenmesi, muhakkak yaşa kadar sadece sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gibi çok muhtelif yöntemler gündeme getiriliyor. Ancak Hükümet yetkilileri bu mevzuda pozitif bir yaklaşım içerisinde olmadığı için yöntemleri masada şuan için yok! Hükümet kanadından EYT konusuna ilişkin son açıklamalarda, bu konuda çalışma olmadığı ifade edilmişti. Pandemi süreci kapsamında öncelikleri değişen hükümetin önümüzdeki kısa vadede EYT konusunda da adım atması beklenmiyor. İşte için son dakika gelişmeleri!

    takvim.com.tr
    EYT yasası çıkarsa ve emeklilik düzenlemesi gelirse ilk emekli olacaklar!

    EYT kısaltması ile bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emekli olmak için yıllar içerisinde değişen şartlardan etkilenerek emekli olma yaşları değişen vatandaşları ifade ediyor. EYT son dakika haberleri vatandaşların her zaman gündeminde olmaya devam ediyor. 2021 gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına dair çalışmaların olup olmayacağı ise bilinmiyor. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler. Eğer EYT yasası düzenlemesi gelirse; 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler.

    2021 EYT FORMÜLLERİ

    EYT mağduriyetlerinin giderilmesi için gündeme bazı yöntemler gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak emeklilik hakkı verilmesi, muhakkak yaşa kadar yarım emekli ücreti ödenmesi, muhakkak yaşa kadar sadece sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gibi çok muhtelif yöntemler gündeme getiriliyor. Ancak Hükümet yetkilileri bu mevzuda pozitif bir yaklaşım içerisinde olmadığı için EYT yöntemleri masada şuan için yok!

    HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLACAK?

    Tüm bu gelişmelerin yanında EYT konusunda sürpriz bir adım gelirse, tüm EYT'liler aynı anda emekli olamayacaklar. Burada uygulanacak olan emeklilik formülü ise şu şekilde;

    1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler.

        EYT NEDİR, AÇILIMI NE ANLAMA GELİR?

        8 Eylül 1999 tarihinde uygulamaya geçirilen 4447 sayılı kanuna göre emekli olmak için prim gün sayısı ve çalışma yılı şartlarına yaş şartı da eklenmişti. Bu yasa nedeni ile emekli olmaya hak kazanmasına rağmen yaş engeline takıldığı için emekli olamayan kişilere EYT adı verilmektedir. EYT açılımı Emeklilikte Yaşa Takılanlar kelimelerinin ilk harflerinden oluşmaktadır

        EYT'DE SÜRPRİZ ÇALIŞMA FİNLANDİYA MODELİ Mİ?

        EYT'li vatandaşlar emekli olabilmeleri için talep edilen 3 koşuldan ikisini yerine getirdiler. Sosyal Güvenlik Kurumu mevzuatına göre EYT'li vatandaşlar SGK prim ödemesi ve gün şartını sağladılar. Ancak işe başlarken vaat edilen yaş şartı sonradan değiştirildiği için emekli olamıyorlar.

        Siyasi gündemin geçtiğimiz yıllarda en çok üzerinde durduğu konuların başında gelen Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına ilişkin bazı modeller gündeme gelmişti. Özellikle 2018 yılı ve 2019 yılında sıklıkla konuşulan bu modellerin başında Finlandiya modeli geldi.
        Finlandiya modelinde prim ve gün şartını sağlamış olan vatandaşların yaş şartını sağlamamaları durumunda da emeklilik hakkı tanınıyor. Bu kapsamda her eksik yıl için maaşlarda kesinti yapılırken Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emekli olabilmeleri için bu modelin kullanabileceği konuşulmuştu. Bir dönem üzerinde durulan daha sonra unutulan bu konuya ilişkin basında yeni haberler çıkmaya başladı. Ancak hükümet kanadından resmi açıklama gelmedi.

        HÜKÜMETTEN EYT AÇIKLAMASI GELMEDİ

        Hükümet kanadından EYT konusuna ilişkin son açıklamalarda, bu konuda çalışma olmadığı ifade edilmişti. Pandemi süreci kapsamında öncelikleri değişen hükümetin önümüzdeki kısa vadede EYT konusunda da adım atması beklenmiyor. Basında yer alan Finlandiya modeli haberlerine ilişkin de resmi açıklama gelmedi.

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        Haberler Ekonomi EYT yasası çıkarsa ve emeklilik düzenlemesi gelirse ilk emekli olacaklar! Emeklilikte yaşa takılanlar için son dakika gelişmeleri!