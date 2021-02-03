EYT kısaltması ile bilinen Emeklilikte Yaşa Takılanlar, emekli olmak için yıllar içerisinde değişen şartlardan etkilenerek emekli olma yaşları değişen vatandaşları ifade ediyor. EYT son dakika haberleri vatandaşların her zaman gündeminde olmaya devam ediyor. 2021 gündeminde Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların emeklilik haklarına dair çalışmaların olup olmayacağı ise bilinmiyor. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler. Eğer EYT yasası düzenlemesi gelirse; 1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler.
2021 EYT FORMÜLLERİ
EYT mağduriyetlerinin giderilmesi için gündeme bazı yöntemler gelmeye devam ediyor. Kademeli olarak emeklilik hakkı verilmesi, muhakkak yaşa kadar yarım emekli ücreti ödenmesi, muhakkak yaşa kadar sadece sağlık hizmetlerinden yararlandırılması gibi çok muhtelif yöntemler gündeme getiriliyor. Ancak Hükümet yetkilileri bu mevzuda pozitif bir yaklaşım içerisinde olmadığı için EYT yöntemleri masada şuan için yok!
HANGİ EYT'LİLER EMEKLİ OLACAK?
Tüm bu gelişmelerin yanında EYT konusunda sürpriz bir adım gelirse, tüm EYT'liler aynı anda emekli olamayacaklar. Burada uygulanacak olan emeklilik formülü ise şu şekilde;
1999 tarihinden yani düzenlemenin hayata geçirilmesinden önce işe giren EYT'li kadınlar için 20, erkekler için ise 25 yıl sigortalılık şartı ile birlikte 5000 prim şartlarını tamamladıklarında emekli olabilecekler.