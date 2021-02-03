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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 10:38
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    • 03.02.2021 10:42
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    ! Şubat 2021 kira zam oranı belli oldu! Milyonlarca ev sahibi ve kiracı merak ediyordu...

    haberine göre milyonlarca ev sahibi ve kiracının merak ettiği Şubat 2021 kira zam oranı netleşti. tarafından açıklanan Ocak 2021 enflasyon oranı ile birlikte kir zammı da belli oldu. Milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren kira artış oranını belirleyecek enflasyon oranı aylık bazda yüzde 1,68 oranında arttı. Peki Şubat 2021 kira zammı ne kadar olacak? Şubat ayı kira zam oranı yüzde kaç? Kiralara ne kadar zam gelecek? İşte tüm detaylar...

    Ev sahibi ve kiracılar dikkat! Zam oranı belli oldu

    TÜİK tarafından açıklanan 2021 Ocak ayı enflasyon oranıyla birlikte 2021 Şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber netleşti. Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Ev sahipleri ve iş yeri sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan sözleşmelerle kira artış oranları daha önceden belirlenebiliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu oran geçerli oldu. Peki Şubat 2021 kira zammı ne kadar oldu? 2021 Şubat kira zam oranı yüzde kaç? Kiralar ne kadar yükselecek? İşte tüm detaylar...

    ŞUBAT 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
    Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'in 1. enflasyon raporunu açıklarken enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini (önceki yüzde 9.4) açıklamıştı. Ağbal açıklamasında enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini de belirtmişti.



    Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Açıklanan rakamlara göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. İşte 2021 Şubat ayı kira zammı hesaplama...

        ENFLASYONA GÖRE ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI HESAPLAMA
        Konut Kirası:         1.000 TL
        TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
        Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 149,70 TL
        Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.149,70 TL

        Açıklanan rakamlara göre kirası bin lira olan bir kiracının Şubat ayında ödeyeceği kira zammı 149,70 TL lira olarak hesaplanmakta olup zamlı kira tutarı ise 1.149,70 TL lira olarak gerçekleşmektedir.

        Konut Kirası: 1.500 TL
        TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
        Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 224,55 TL
        Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 1.724,55 TL

        Konut Kirası: 2.000 TL
        TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
        Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 299,4 TL
        Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.299,4 TL

            Konut Kirası: 2.500 TL
            TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
            Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 374,25 TL
            Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 2.874,25 TL

            Konut Kirası: 3.000 TL
            TÜİK TEFE TÜFE Şubat 2021 Kira Artış Oranı: % 14,97
            Şubat Ayı Kira Zammı Tutarı: 449,1 TL
            Şubat Ayı Kira Artış Oranı Dahil Zamlı Kira Tutarı: 3.449,1 TL

            ŞUBAT AYI KİRA ZAMMI 2021
            Ocak ayı tüketici fiyat endeksinin açıklanmasıyla birlikte Şubat ayı için kira artış oranı da açıklanmış oldu. Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. Şubat ayında ne kadar kira ödeyeceğini düşenen ve hesaplamak isteyenler için, enflasyon oranına göre kira hesaplama, kira artış oranı nasıl hesaplanır araştırmalarını yaptık.

                ENFLASYONA GÖRE KİRA ARTIŞ ORANLARI NASIL HESAPLANIR?
                Kira artış oranı ev sahibinizin ya da iş yeri sahibinizin uygulayacağı en yüksek zam oranını belirler. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Strateji Bütçe Başkanlığı 'nın hazırladığı Orta Vadeli Ekonomi Programı (2019-2021) geçtiğimiz Eylül ayında açıklanmıştı. Bu açıklamayla Yeni Ekonomi Paketi'nde kira zamlarının artık tüketici fiyat endeksi oranlarına göre değil, kira artış oranına dair üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre belirlenmesine karar verilmişti. Kira artış oranları da artık üst sınır tüketici fiyat endeksi oranlarına göre hesaplanıp bu şekilde kiracıya bildiriliyor.
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                Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Şubat 2021 kira zam oranı belli oldu! Milyonlarca ev sahibi ve kiracı merak ediyordu...