TÜİK tarafından açıklanan 2021 Ocak ayı enflasyon oranıyla birlikte 2021 Şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber netleşti. Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Ev sahipleri ve iş yeri sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan sözleşmelerle kira artış oranları daha önceden belirlenebiliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu oran geçerli oldu. Peki Şubat 2021 kira zammı ne kadar oldu? 2021 Şubat kira zam oranı yüzde kaç? Kiralar ne kadar yükselecek? İşte tüm detaylar...
ŞUBAT 2021 KİRA ARTIŞ ORANI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal, 2021'in 1. enflasyon raporunu açıklarken enflasyonun 2021 sonunda yüzde 9,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini (önceki yüzde 9.4) açıklamıştı. Ağbal açıklamasında enflasyonun 2022 sonunda yüzde 7 olarak gerçekleşeceğini tahmin ettiklerini de belirtmişti.
Son dakika haberine göre Türkiye İstatistik Kurumu, Açıklanan rakamlara göre TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti. İşte 2021 Şubat ayı kira zammı hesaplama...