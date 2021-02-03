TÜİK tarafından açıklanan 2021 Ocak ayı enflasyon oranıyla birlikte 2021 Şubat ayı kira artış oranı da belli oldu. Milyonlarca ev sahibi ve kiracının merakla beklediği zam oranı enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla beraber netleşti. Ocak ayı enflasyon oranı yüzde 1,68 artarak yıllık bazda yüzde 14,97 oldu. Ev sahipleri ve iş yeri sahipleri ile kiracılar arasında imzalanan sözleşmelerle kira artış oranları daha önceden belirlenebiliyordu. Ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yapılan yasal düzenleme ile resmi kira zam oranı 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden hesaplanmaya başlandı ve bu oran geçerli oldu. Peki Şubat 2021 kira zammı ne kadar oldu? 2021 Şubat kira zam oranı yüzde kaç? Kiralar ne kadar yükselecek? İşte tüm detaylar...