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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 10:03
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    • 03.02.2021 10:22
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    ! 2021 Ocak ayı rakamı belli oldu! Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?

    haberine göre 2021 Ocak ayı rakamları belli oldu. tarafından açıklanan verilere göre enflasyon ocakta aylık bazda yüzde 1,68 artarken, yıllık bazda ise yüzde 14.97 oldu.

    TÜFE'de (2003=100) 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,68, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,68, bir önceki yılın aynı ayına göre %14,97 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,53 artış gerçekleşti.



    TÜFE yıllık değişim oranları (%), Ocak 2021



    YILLIK EN DÜŞÜK ARTIŞ %1,35 İLE ALKOLLÜ İÇECEKLER VE TÜTÜN GRUBUNDA GERÇEKLEŞTİ
    Bir önceki yılın aynı ayına göre artışın düşük olduğu diğer ana gruplar sırasıyla, %2,12 ile giyim ve ayakkabı, %6,13 ile eğitim ve %6,32 ile haberleşme oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın yüksek olduğu ana gruplar ise sırasıyla, %24,53 ile çeşitli mal ve hizmetler, %23,25 ile ev eşyası ve %21,43 ile ulaştırma oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre yıllık değişim oranları (%), Ocak 2021


        AYLIK EN YÜKSEK DÜŞÜŞ GÖSTEREN GRUP %4,37 İLE GİYİM VE AYAKKABI OLDU
        Ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında azalış gösteren diğer ana grup %0,03 ile eğitim oldu. En az artış gösteren gruplar ise, %0,31 ile haberleşme, %0,67 ile alkollü içecekler ve tütün ve %1,12 ile ulaştırma oldu. Buna karşılık, ana harcama grupları itibarıyla 2021 yılı Ocak ayında artışın yüksek olduğu gruplar ise sırasıyla, %4,25 ile sağlık, %3,02 ile konut ve %2,90 ile ev eşyası oldu.

        TÜFE ana harcama gruplarına göre aylık değişim oranları (%), Ocak 2021


        Ocak 2021'de, endekste kapsanan 415 maddeden, 92 maddenin ortalama fiyatında düşüş gerçekleşirken, 30 maddenin ortalama fiyatında değişim olmadı. 293 maddenin ortalama fiyatında ise artış gerçekleşti.



        ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ (B) YILLIK %16,00, AYLIK %1,64 ARTTI
        İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2021 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,64, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,64, bir önceki yılın aynı ayına göre %16,00 ve on iki aylık ortalamalara göre %12,26 artış gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi SON DAKİKA! 2021 Ocak ayı enflasyon rakamı belli oldu! TÜİK Ocak ayı enflasyonu yüzde kaç?