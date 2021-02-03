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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 10:56
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    • 03.02.2021 10:56
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    Acil nakit ihtiyacı olanlara kefilsiz, şartsız anında 80 bin TL emekli kredisi! 2021 kredisi nasıl alınır? SMS ile hemen başvurun!

    kredisi nasıl alınır? ile 36 ay vadeli ihtiyaç kredisi desteği sunarken kolay kredi onayı ile öne çıkmayı başardı. PTT'den emeklilere kredi müjdesi var. tarafından alınan kararlar neticesinde emekliler için banka ve PTT ile ortak çalışma sonucunda emekliler için kredi imkanı sunulmasına karar verildi. Maaşlarını PTT Bank'tan alan emekli vatandaşlar 80.000 TL'ye kadar nakit kredi çekebiliyor. Bu kredi türünde 36 aya kadar geri ödeme imkanı sunuluyor. Nakit ihtiyacı bulunan emekli müşteriler SMS ile işlemlerini halledebilecek. Peki, 36 ay vadeli 80.000 TL ? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    36 ay vadeli 80.000 TL kredi fırsatı! Şubeye gitmenize gerek yok!

    PTT kredisi nasıl alınır? PTTBank emeklilere 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Şubeye gitmeden SMS ile kredi işlemlerini halledebileceksiniz. Geri ödemelerde 36 ay vade fırsatı bulunuyor. Böylelikle acil nakit ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Kredide taban miktar 1250 TL olarak belirlendi. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün yapılacak. Peki, PTT kredisi nasıl alınır? İşte SMS ile 80.000 TL kredi alma yöntemi!



    PTT İHTİYAÇ KREDİSİ HESAPLAMA 2021! EMEKLİ KREDİSİ AYLIK TAKSİT TUTARLARI 2021 KAÇ TL?

    Koronavirüs dönemi ile birlikte birçok insan maddi açıdan zorlu günler geçirmeye başladı. Devlet tarafından yapılan destekler ile birlikte ekonomisini düzelten insanların yanı sıra emekliler için de yeni bir düzenleme yapıldı. BDDK tarafından alınan kararlar neticesinde emekliler için banka ve PTT ile ortak çalışma sonucunda emekliler için kredi imkanı sunulmasına karar verildi. Yapılan düzenlemede kredi kartı veya kredi borcu olan emeklilerin ödemesinde kolaylık sağlamak adına bankalar PTT aracılığıyla emeklilere kredi imkanı sunacak. 60 aya varan vade seçeneğiyle sunulacak kredilerin faiz oranı da emekliler için düşük tutulacak.

    EMEKLİLERE 60 AYA VARAN KREDİ

    Emeklilerin maddi sorunlarını aşmak adına nakit ihtiyacını karşılayacak kredi imkanı sunan bankalar, bu kredi ile birlikte emeklilerin derdine derman olmaya çalışacak. 60 aya varan vade seçeneği ile ödemede kolaylık sağlayacak bankalar, kredi başvurusunda da emeklilere kolaylık sağlayacak. Yeni düzenleme ile birlikte emekliler 5 yıla varan vade ile kredi çekebilecek. PTT ile bu kredilere ulaşacak emeklilere, ödemede de büyük kolaylık sağlanacak. Bu krediden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekecek. Bu şartlar ise şu şekildedir: Emekli olan kişinin maaşını PTT üzerinden alıyor olması gerekir. Krediden yararlanacak en yüksek yaş 82'dir. Geri ödemelerde kişinin en fazla maaşının yarısı ile ödeme yapacak şekilde ödemeleri ayarlanır. Emekliler için verilecek en yüksek kredi tutarı 80.000 TL'dir. Faiz oranları güne göre değişiklik gösterir. Başvuruları bizzat emekliler kendi adına yapabilmektedir. Kredi kullanmak isteyen emekliler, PTT şubelerine bizzat başvurabilir ya da 3050'ye T.C. numaralarını göndererek başvuruda bulunabilmektedir.

        GELİRİ OLMAYANLARA DA KREDİ OLANAĞI

        Geçmiş dönemde geliri olmayan kişilere verilen kredi kart limiti en fazla 1.300 TL idi. Yeni alınan kararlar neticesinde bu limit 2.000 TL'ye yükseltildi. Bu anlamda maddi sıkıntı çeken kişiler için destek sağlanmış oldu. Yeni alınan kararlardan bir tanesi ise kişilerin borçlarını 3 ay ödememesi halinde dahi yasal takibe düşmemeleri oldu. Bu karar 2021 Ocak tarihine kadar geçerli olacak. Alınan karar korona virüs dönemi yüzünden alınan ve geçici olan bir karardır.

        PTT EMEKLİ KREDİSİ ŞARTLARI

        PTT, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile emeklilere özel fırsatlar sunar. PTT şubelerine kefil ve teminatsız emeklilik kredisi uygulanabilmektedir. PTT emekli kredilerinin vadesi 3 aydan 60 aya kadar olup, 1.200 liradan 15.000 liraya kadar kredi desteği sağlıyor. En yüksek 15.000 lira olan kredi faiz oranı 1.89 olarak belirlenirken, en yüksek 80.000 lira olan kredinin aylık faiz oranı %1.59 olarak açıklandı.

        PTT BANK TARAFINDAN VERİLEN İHTİYAÇ KREDİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

        PTT bank aracılığı ile emeklilere özel bir şekilde verilen kredi sayesinde 80 bin TL ye kadar düşük faiz oranları ile yararlanma imkanları olacak. Fakat bu düzenleme hala net bir hale gelmedi ve çalışmalar devam ediyor. Banka tarafından maaşların on katı kadar verilecek kredi kapsamı için hala bir onay bekleniyor. Düzenlemenin meydana gelmesi ile beraber tüm emekliler istedikleri gibi rahat bir nefes alma hakkına sahip olacak.

        BİREYSEL KREDİ ÖDEMELERİ

        Aktifbank, Alternatifbank, Bank Pozitif, Burgan Bank, Fibabanka, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, Odeabank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) bankalarından kullanmış olduğunuz kredilerin taksit ödemelerini PTT aracılığıyla yapabilirsiniz.

        Ayrıca PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait taksit ödemelerinizi de PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.

        EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?

        Albaraka Türk Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası Vakıf katılım Bankası emeklilere faizsiz kredi imkanı sağlayan bankalardır. Bu bankalar, belirli koşullar altında emeklilere kar payı alarak finansal destek sunar. Bu konuda emeklilik kredisi almak isteyen vatandaşlara sunulan koşullar şu şekilde sıralanabilir;
        Banka tarafından belirlenen kredi yaşı açılmamış olması gerekir. Bu durumda emeklilik kredisi almak isteyen vatandaşların 75 yaşını doldurmamış olması gerekmektedir.

            Maaş durumu göz önünde bulundurulduğunda hiçbir bankadan kredi alınmamalıdır. Aylık taksitler kapsamında, gerekli kredi tutarının emekli vatandaş maaşının %70'ini geçmemesi gerekmektedir.

            Faizsiz kredi desteği veren bankalar Finansbank %0,89-%0,05, İş Bankası %0,99, Vakıfbank %1,05 ve ING Bank %0,99 faiz oranları ile öne çıktı. Ancak banka bu faiz oranlarını sürekli güncelleyecek ve değiştirecektir. Bu nedenle faiz oranları hakkında bilgi almak için şahsen bankaya gitmek gerekiyor. Emekli vatandaşlar, kredi veren bankalardan faizsiz kredi başvurusunda bulunarak özel fırsatlardan yararlanabiliyor.
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            Haberler Ekonomi Acil nakit ihtiyacı olanlara kefilsiz, şartsız anında 80 bin TL emekli kredisi! 2021 PTT kredisi nasıl alınır? SMS ile hemen başvurun!