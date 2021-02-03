PTT EMEKLİ KREDİSİ ŞARTLARI



PTT, düşük faiz oranları ve uygun ödeme koşulları ile emeklilere özel fırsatlar sunar. PTT şubelerine kefil ve teminatsız emeklilik kredisi uygulanabilmektedir. PTT emekli kredilerinin vadesi 3 aydan 60 aya kadar olup, 1.200 liradan 15.000 liraya kadar kredi desteği sağlıyor. En yüksek 15.000 lira olan kredi faiz oranı 1.89 olarak belirlenirken, en yüksek 80.000 lira olan kredinin aylık faiz oranı %1.59 olarak açıklandı.

PTT BANK TARAFINDAN VERİLEN İHTİYAÇ KREDİSİ HAKKINDA BİLİNMESİ GEREKENLER

PTT bank aracılığı ile emeklilere özel bir şekilde verilen kredi sayesinde 80 bin TL ye kadar düşük faiz oranları ile yararlanma imkanları olacak. Fakat bu düzenleme hala net bir hale gelmedi ve çalışmalar devam ediyor. Banka tarafından maaşların on katı kadar verilecek kredi kapsamı için hala bir onay bekleniyor. Düzenlemenin meydana gelmesi ile beraber tüm emekliler istedikleri gibi rahat bir nefes alma hakkına sahip olacak.

BİREYSEL KREDİ ÖDEMELERİ

Aktifbank, Alternatifbank, Bank Pozitif, Burgan Bank, Fibabanka, ICBC Turkey Bank, ING Bank, Kuveyt Türk, Nurol Bank, Odeabank ve Türk Ekonomi Bankası (TEB) bankalarından kullanmış olduğunuz kredilerin taksit ödemelerini PTT aracılığıyla yapabilirsiniz.

Ayrıca PTT aracılığıyla anlaşmalı olunan Bankalardan kullanmış olduğunuz kredilerinize ait taksit ödemelerinizi de PTT aracılığıyla gerçekleştirebilirsiniz.