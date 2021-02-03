PTT kredisi nasıl alınır? PTTBank emeklilere 80.000 TL'ye kadar kredi imkanı sunuyor. Şubeye gitmeden SMS ile kredi işlemlerini halledebileceksiniz. Geri ödemelerde 36 ay vade fırsatı bulunuyor. Böylelikle acil nakit ihtiyacı bulunan emekli vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Kredide taban miktar 1250 TL olarak belirlendi. Kredi başvurusunun onaylanması durumunda ödeme işlemi aynı gün yapılacak. Peki, PTT kredisi nasıl alınır? İşte SMS ile 80.000 TL kredi alma yöntemi!
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Koronavirüs dönemi ile birlikte birçok insan maddi açıdan zorlu günler geçirmeye başladı. Devlet tarafından yapılan destekler ile birlikte ekonomisini düzelten insanların yanı sıra emekliler için de yeni bir düzenleme yapıldı. BDDK tarafından alınan kararlar neticesinde emekliler için banka ve PTT ile ortak çalışma sonucunda emekliler için kredi imkanı sunulmasına karar verildi. Yapılan düzenlemede kredi kartı veya kredi borcu olan emeklilerin ödemesinde kolaylık sağlamak adına bankalar PTT aracılığıyla emeklilere kredi imkanı sunacak. 60 aya varan vade seçeneğiyle sunulacak kredilerin faiz oranı da emekliler için düşük tutulacak.
EMEKLİLERE 60 AYA VARAN KREDİ
Emeklilerin maddi sorunlarını aşmak adına nakit ihtiyacını karşılayacak kredi imkanı sunan bankalar, bu kredi ile birlikte emeklilerin derdine derman olmaya çalışacak. 60 aya varan vade seçeneği ile ödemede kolaylık sağlayacak bankalar, kredi başvurusunda da emeklilere kolaylık sağlayacak. Yeni düzenleme ile birlikte emekliler 5 yıla varan vade ile kredi çekebilecek. PTT ile bu kredilere ulaşacak emeklilere, ödemede de büyük kolaylık sağlanacak. Bu krediden yararlanmak isteyen kişilerin bazı şartları yerine getirmesi gerekecek. Bu şartlar ise şu şekildedir: Emekli olan kişinin maaşını PTT üzerinden alıyor olması gerekir. Krediden yararlanacak en yüksek yaş 82'dir. Geri ödemelerde kişinin en fazla maaşının yarısı ile ödeme yapacak şekilde ödemeleri ayarlanır. Emekliler için verilecek en yüksek kredi tutarı 80.000 TL'dir. Faiz oranları güne göre değişiklik gösterir. Başvuruları bizzat emekliler kendi adına yapabilmektedir. Kredi kullanmak isteyen emekliler, PTT şubelerine bizzat başvurabilir ya da 3050'ye T.C. numaralarını göndererek başvuruda bulunabilmektedir.