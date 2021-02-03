Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk SGK borç yapılandırma ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-Devlet, e-SGK ve SGM'lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL'yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza ve bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.