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    • 03.02.2021 10:38
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    Son dakika: sına kaç kişi başvurdu? Bakan Selçuk açıkladı!

    Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk "'ye 1 milyon 770 bin vatandaşımız toplam 90 milyar lirayı aşan sı için başvurdu" ifadelerini kullandı.

    SGK borç yapılandırmasına kaç kişi başvurdu?

    Son dakika haberleri... Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk ile ilgili açıklamalarda bulundu.

    Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Sosyal Güvenlik Kurumu alacakları yapılandırması kapsamında e-Devlet, e-SGK ve SGM'lerimize 1,77 milyon vatandaşımız başvuru yaptı. Başvurular sonucunda yapılandırılan toplam alacak 90 milyar TL'yi aştı ve şimdiye kadar 2,75 milyar TL tahsilat yapıldı. Borçlarını yapılandıran tüm vatandaşlarımıza ve bu dönemde büyük özveri gösteren çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." İfadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Son dakika: SGK borç yapılandırmasına kaç kişi başvurdu? Bakan Selçuk açıkladı!