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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 13:22
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    • 03.02.2021 13:45
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    ! Bakan Elvan'dan verileriyle ilgili kritik değerlendirme

    haberine göre Hazine ve Maliye Bakanı , TÜİK tarafından açıklanan verileriyle ilgili değerlendirmede bulundu. Elvan, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil." dedi.

    Enflasyon oranıyla ilgili kritik değerlendirme

    Hazine ve Maliye Bakanı , ocak ayı rakamlarına ilişkin, "Açıklanan rakamlar enflasyon hedefinin uzağında olduğumuzu gösteriyor. Hedefe ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

    Bakan Elvan, Twitter hesabından, TÜİK tarafından açıklanan ocak ayı enflasyon rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Rakamların enflasyon hedefinin uzağında olduğunu belirten Elvan, şunları kaydetti: "Enflasyon hedefine ulaşmak için önlemlerimizden asla taviz vermeyeceğiz. Tüm tarafları içine alan istişare mekanizmalarıyla hareket edeceğiz. Fiyat istikrarı olmadan kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme mümkün değil."

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    Haberler Ekonomi SON DAKİKA! Bakan Elvan'dan enflasyon verileriyle ilgili kritik değerlendirme