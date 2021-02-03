Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl yüzlerce çiftçiye geri ödemesiz kredi verme imkânı sağlıyor. Kredi Türkiye'nin çiftçi destekçisi Ziraat Bankası tarafından temin ediliyor. Başvuru yapanlar TKDK tarafından IPARD ve IPARD2 projeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşanlar için sunuluyor. 30 bin TL'ye varan hibe ve destek kredisi bakanlık tarafından talep edene veriliyor. Ziraat bankası en uygun faiz oranlarıyla gerekli destek kredisi imkanını çiftçilere verirken devlet bankası olması yönüyle de uygun ödeme sağlama güvenirliği sağlıyor.
Yeterli şartları bulundurması durumunda, aşağıda belirtilen biçimde hayvan kredisi desteği sağlanmaktadır; Koyun, kuzu, keçi vb. türündeki hayvanların edinilmesi Arı, ördek, kaz vb. türdeki kanatlı ve kümes hayvanlarının edinilmesi İnek, dana, manda vb. türdeki büyükbaş hayvancılığın edinilmesinde finansal destekler sağlanmaktadır. Sağlanan avantajların arasında hayvan kredisine ek olarak hayvan yetiştirirken gerekli olan ekipman ve gıda desteği alımları da çiftçiler için uygun şekilde belirlenmiştir. Peki hayvan kredisi almak için gerekli şart ve koşullar için nelerdir?
GERİ ÖDEMESİZ HAYVAN KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?
Halihazırda zaten hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yetiştirdikleri hayvanların küpe numaralarını bildirilmesi, Kredi için başvuruda bulunacak kişinin Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alması, Krediye başvuran kişinin talep ettiği kredi miktarı kadar ipotek edebileceği bir gayrimenkulünün bulunması Düzenli maaşı olan ve maaş bordrosunu gösterebilecek iki adet çalışan kefil Başvuru yapacak kişinin Ziraat Bankası'na doğrudan ve şahsen gidip başvuruda bulunması 3 yıllık bir bilanço ve teminatın bankaya bildirilmesi şartları bulunmaktadır.
HAYVANCILIK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİSİDİR?
Devlet destekli hibelerin yanında çeşitli bankalarda hayvancılık yapmak isteyen çiftçi adaylarına çeşitli faiz miktarlarında kredi imkanı sağlamaktadır. Bu bankalardan bir kısmı şu şekilde sıralanmıştır; Halk bankası, Garanti Bankası, Vakıf Bankası, QNB Finansbank. Bu bankalara ek olarak Denizbank da hayvan yetiştiriciliği için kredi sağlayan avantajlı bankalardan birisidir.