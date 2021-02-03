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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 13:35
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    • 03.02.2021 13:38
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    2021 yılında ten çiftçiye büyük müjde! nasıl alınır? desteği için gerekli şartlar nelerdir?

    hayvancılığa başlamak isteyen girişimci vatandaşlara büyük kolaylıklar sağlıyor. Devlet tarafından tm ve hayvancılığın desteklenmesi amacıyla , ve kanatlı yetiştiriciliğinde destekleri verilmektedir. Bu destekler programlar dahilinde devam etmekte olup, gerekli şartları taşıyan ve zamanında başvuru yapan çiftçilerimiz hibe alabilirler. Köye göç edip sıfırdan iş kuracak vatandaşlar için ciddi oranlarda destekleme verilmektedir. Sağlanan avantajların arasında ne ek olarak hayvan yetiştirirken gerekli olan ekipman ve gıda desteği alımları da çiftçiler için uygun şekilde belirlenmiştir. Peki, hayvan kredisi almak için gerekli şart ve koşullar için nelerdir?

    takvim.com.tr
    2021 Hayvancılık hibe destekleri nasıl alınır?

    Tarım ve Orman Bakanlığı her yıl yüzlerce çiftçiye geri ödemesiz kredi verme imkânı sağlıyor. Kredi Türkiye'nin çiftçi destekçisi Ziraat Bankası tarafından temin ediliyor. Başvuru yapanlar TKDK tarafından IPARD ve IPARD2 projeleri kapsamında hayvancılıkla uğraşanlar için sunuluyor. 30 bin TL'ye varan hibe ve destek kredisi bakanlık tarafından talep edene veriliyor. Ziraat bankası en uygun faiz oranlarıyla gerekli destek kredisi imkanını çiftçilere verirken devlet bankası olması yönüyle de uygun ödeme sağlama güvenirliği sağlıyor.

    Yeterli şartları bulundurması durumunda, aşağıda belirtilen biçimde hayvan kredisi desteği sağlanmaktadır; Koyun, kuzu, keçi vb. türündeki hayvanların edinilmesi Arı, ördek, kaz vb. türdeki kanatlı ve kümes hayvanlarının edinilmesi İnek, dana, manda vb. türdeki büyükbaş hayvancılığın edinilmesinde finansal destekler sağlanmaktadır. Sağlanan avantajların arasında hayvan kredisine ek olarak hayvan yetiştirirken gerekli olan ekipman ve gıda desteği alımları da çiftçiler için uygun şekilde belirlenmiştir. Peki hayvan kredisi almak için gerekli şart ve koşullar için nelerdir?

    GERİ ÖDEMESİZ HAYVAN KREDİSİ BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİR?

    Halihazırda zaten hayvancılıkla uğraşan çiftçilerin yetiştirdikleri hayvanların küpe numaralarını bildirilmesi, Kredi için başvuruda bulunacak kişinin Çiftçi Kayıt Sisteminde yer alması, Krediye başvuran kişinin talep ettiği kredi miktarı kadar ipotek edebileceği bir gayrimenkulünün bulunması Düzenli maaşı olan ve maaş bordrosunu gösterebilecek iki adet çalışan kefil Başvuru yapacak kişinin Ziraat Bankası'na doğrudan ve şahsen gidip başvuruda bulunması 3 yıllık bir bilanço ve teminatın bankaya bildirilmesi şartları bulunmaktadır.

    HAYVANCILIK KREDİSİ VEREN BANKALAR HANGİSİDİR?

    Devlet destekli hibelerin yanında çeşitli bankalarda hayvancılık yapmak isteyen çiftçi adaylarına çeşitli faiz miktarlarında kredi imkanı sağlamaktadır. Bu bankalardan bir kısmı şu şekilde sıralanmıştır; Halk bankası, Garanti Bankası, Vakıf Bankası, QNB Finansbank. Bu bankalara ek olarak Denizbank da hayvan yetiştiriciliği için kredi sağlayan avantajlı bankalardan birisidir.

        DEVLET HAYVANCILIĞA NE KADAR DESTEK VERİYOR?

        Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Türkiye'de hayvan yetiştiriciliğinin devamlılığını sağlamayı hedefler ve bu yönde vatandaşa gerekli yardım ve desteği sağlar. Kampanyalar üreterek, krediler vererek Türkiye'de çiftçiliğin gelişmesi yönünde adımlar atar. Her ilde bulunan İl Tarım Müdürlükleri üzerine düşen çalışmayı en faydalı olacak biçimde gerçekleştirir. Bakanlık, üreticilere düşük faizli ya da geri ödemesiz kredi ve destekler sunar. Bankalar güven gerekli güveni ve teminatı sağlamayan yetiştiricilere kredi başvuru onayı yapmaz. Son 10 yıldır yüzlerce kişiye hayvan başına destekleme paraları yatılmış, hibeler ve destek kredileri sağlanmıştır.

        BAŞVURU YERİ

        Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü;
        Tarım ve Orman İl Müdürlükleridir. 2022 yılına kadar geçerlidir.

        HİBEDEN YARARLANMAK İÇİN ANA ŞARTLAR NELERDİR?

        Tarım ve Orman Bakanlığının sistemine kayıtlı olarak en az 1 yıldır tarımsal faaliyeti sürdürüyor olmak, (yeni başlamak isteyenler alamıyor. genç çiftçi vb. gibi projelere başvurabilirler.)

        Büyükbaş en az 10 – en fazla 50 baş anaç hayvan kapasiteli

        Koyun ve keçi olarak 1500 hayvan kapasiteli,

        1000 adet kapasiteli damızlık kaz, 1000 adet kapasiteli ticari hindi ve 500 adet kapasiteli ticari kaz yetiştiriciliği,

        Sıfırdan ahır yapımı, var olan ahırın tadilatı,

        Teke-koç veya damızlık boğa alımı,

        Bu işler için gerekli makinelerin alımı için hibe desteği sağlanmaktadır.

        HİBE PARASINDAN KESİNTİ YAPILIYOR MU?

        Bakanlığın finans işlerini Ziraat Bankası üstlendiği için ödemeler yine Ziraat Bankası üzerinden yapılıyor. Banka bu işlemlerde %0,2 oranında komisyon alıyor. Örneğin 100.000 TL hibe alırsanız bu paradan 200 TL civarında komisyon kesiliyor.
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        Haberler Ekonomi 2021 yılında devletten çiftçiye büyük müjde! Hayvancılık hibe destekleri nasıl alınır? 2021 Hibe desteği için gerekli şartlar nelerdir?