2021 Ocak ayı enflasyon tahmini! TÜİK verilerine göre Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar?

ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

Enflasyon hesaplaması yapmak için resmi olarak istatistik kurumları tarafından belirlenen ve temsili bazı mallarını içeren bir sepet oluşturulmaktadır. Türkiye'de TÜİK tarafından belirlenmiş olan sepet değerinin zaman içinde değişimleri gözlemlenir.

Resmi istatistik kurumları, fiyatların değişimi saptamalarını yapmak için her ay, muayenehane benzin istasyonu, hizmet sağlayıcılar gibi birden çok yeri inceler. Oluşturulan bu endeksler kullanılarak hesaplamalar yapılmaktadır.