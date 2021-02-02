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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 17:20
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    • 02.02.2021 17:20
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    tahmini! TÜİK verilerine göre ne kadar?

    ne kadar? tahmini vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Enflasyon oranları her ay TÜİK tarafından belirleniyor ve duyuruluyor. Belirlenen oranlar maaş zamlarından kira zamlarına kadar birçok veriyi etkiliyor. Peki, 2021 ?

    takvim.com.tr
    2021 Ocak ayı enflasyon tahmini! TÜİK verilerine göre Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar?

    2021 Ocak ayı enflasyon tahmini merak edilen konulardan birisi. Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar sorusuna yanıt aranıyor. Ekonomistler, ocakta Tüketici Fiyat Endeksi'nin artabileceğini tahmin ediyor. TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi yayınlandı.

    2021 OCAK AYI ENFLASYON TAHMİNİ!

    AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,48 artmasını bekliyor.

    AA Finans'ın, TÜİK tarafından 3 Şubat Çarşamba günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 17 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

    Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,48 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri, en düşük yüzde 0,90, en yüksek yüzde 2,15 aralığında yer aldı.

    Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,02) göre bir önceki ay yüzde 14,60 olan yıllık enflasyonun yüzde 14,75'e çıkacağı hesaplanıyor.

    Tüketici Fiyat Endeksi, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,25 artış göstermişti.

        ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

        Enflasyon hesaplaması yapmak için resmi olarak istatistik kurumları tarafından belirlenen ve temsili bazı mallarını içeren bir sepet oluşturulmaktadır. Türkiye'de TÜİK tarafından belirlenmiş olan sepet değerinin zaman içinde değişimleri gözlemlenir.

        Resmi istatistik kurumları, fiyatların değişimi saptamalarını yapmak için her ay, muayenehane benzin istasyonu, hizmet sağlayıcılar gibi birden çok yeri inceler. Oluşturulan bu endeksler kullanılarak hesaplamalar yapılmaktadır.

        ÇEKİRDEK ENFLASYON NEDİR?

        Çekirdek enflasyon kavramı, fiyatlarda görülmüş olan tüm geçici etkilerin çıkarılmasının sonucunda fiyatların genel düzeyindeki artışlar anlamına gelir. Başka bir deyiş ile çekirdek enflasyon, enflasyonun geçici bir şekilde ya da bir defaya mahsus olarak etkilerden arındırılmış olan kalıcı kısmıdır.
        Türkiye özelinde, fiyatlarda gözlemlenmiş olan tüm geçici etkilerin arındırılması hali ile oluşturulmuş bulunan özel kapsamlı TÜFE göstergelerini kullanılarak ölçülmüş olan enflasyona çekirdek enflasyon denir.

        Çekirdek enflasyon göstergeleri genel olarak dışlama yöntemiyle elde edilir. Bu kapsamda bakıldığında, dışsal olan etkilere daha açık olan ve geçici nitelikleri taşıyabilen, enerji, temel gıda maddesi fiyatları ve dolaylı olarak vergiler bu gibi enflasyon hesaplamalarında dışlanmış olan başlıca unsurdur.
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        Haberler Ekonomi 2021 Ocak ayı enflasyon tahmini! TÜİK verilerine göre Ocak ayı enflasyon oranı ne kadar?