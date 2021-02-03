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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 09:46
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    • 03.02.2021 09:48
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    , cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram ne kadar? 3 Şubat düşüş sürat kazanıyor...

    Son zamanlarda büyük bir değer kaybı yaşayan ndaki son durum vatandaşlar tarafından günün ilk saatleriyle birlikte araştırılıyor. Dolarla birlikte son 6 ayın en düşük seviyelerini gören altın fiyatlarında son durum belli oldu. Altın fiyatları yukarı yönlü seyir göstermeksizin düşüşünü sürdürüyor. dün gün içerisinde 421.56 TL seviyesine gerileyerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Peki, 3 Şubat Çarşamba , cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, fiyatları ne kadar? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Çeyrek ve gram altın fiyatları ne kadar oldu?

    Gram altın fiyatları, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 421.56 TL seviyesine gerileyerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 706 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 810 liradan satılıyor. Analistlere göre dolar kurundaki baskı ve ons altında yatay görünüm gram altın üzerinde baskıya neden oluyor. Kısa vadede altın fiyatlarında bu baskı devam edebilir.

    3 ŞUBAT TAM, YARIM, ÇEYREK VE GRAM ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

    Özellikle sarı metalin yaşadığı bu ani iniş ve çıkışlar nedeniyle büyük ve küçük ölçekli fark etmeksizin binlerce yatırımcı altın fiyatları üzerindeki gelişimleri canlı ve güncel olarak takip etmeye devam ediyor.

    3 ŞUBAT ALTIN FİYATLARI SON DAKİKA!

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 386,00

    SATIŞ: 389,50

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 2.806,86

    SATIŞ: 2.837,17
        Haberler Ekonomi 22 ayar bilezik, cumhuriyet, tam, yarım, çeyrek, gram altın fiyatları ne kadar? 3 Şubat düşüş sürat kazanıyor...