Gram altın fiyatları, dolar kurunda ve altının ons fiyatında yaşanan düşüşün etkisiyle aşağı doğru eğilimini sürdürüyor. Gram altın dün gün içerisinde 421.56 TL seviyesine gerileyerek 27 Temmuz 2020 tarihinden bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aynı dakikalarda çeyrek altın 706 lira, Cumhuriyet altını da 2 bin 810 liradan satılıyor. Analistlere göre dolar kurundaki baskı ve ons altında yatay görünüm gram altın üzerinde baskıya neden oluyor. Kısa vadede altın fiyatlarında bu baskı devam edebilir.