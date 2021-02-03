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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 16:19
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    • 03.02.2021 16:25
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    Sanayi ve Teknoloji Bakanı : Öncü göstergeler imalat sanayimizin 2021'e güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor

    haberine göre Sanayi ve Teknoloji Bakanı , tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak." açıklamasında bulundu. Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ocakta yıllık bazda İSO/İHS Markit PMI endeksi yüzde 6, ihracat yüzde 2,5 ve organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi yüzde 6,1 arttı.

    2021'e güçlü başlangıç yaptık

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı , tüm öncü göstergelerin imalat sanayisinin yıla güçlü bir başlangıç yaptığını gösterdiğini belirterek, "Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. Türkiye üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak." ifadelerini kullandı.

    Bakan Varank, hesabından yaptığı paylaşımında, şunları kaydetti:

    "Tüm öncü göstergeler, imalat sanayimizin 2021 yılına güçlü bir başlangıç yaptığını gösteriyor. Ülkemizin gündemini, yatırım, istihdam, üretim ve ihracatta tutmaya devam edeceğiz. üretim altyapısı ile salgın sonrası dönemin kazananı olacak."

    Varank'ın paylaşımında yer verdiği infografiğe göre, ocakta yıllık bazda İSO/İHS Markit PMI endeksi yüzde 6, ihracat yüzde 2,5 ve organize sanayi bölgelerinde elektrik tüketimi yüzde 6,1 arttı.

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    Haberler Ekonomi Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Öncü göstergeler imalat sanayimizin 2021'e güçlü başlangıç yaptığını gösteriyor