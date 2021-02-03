Banka borcu ve kredi kartı borcu nasıl ertelenir? Ertelemede faiz uygulanır mı? Sorularının yanıtları arama motorları üzerinden sıklıkla sorgulananlar arasında yer alıyor. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs nedeniyle yeni kararlar aldı ve bu kararları duyurunca gündemde büyük etki yarattı. Vatandaşlar banka borcu ve kredi kartı borcu ile ilgili yeni kararların neler olduğunu araştırıyor. İşte detaylar…
KREDİLER ERTELENDİ Mİ?
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşın ve reel sektörün finansman koşullarını kolaylaştırmak amacıyla uygulanan tedbirlere devam edilmesine karar verdi.
BDDK, Kurul kararlarını internet sitesinde yayımlandı.
Kurul, salgın nedeniyle küresel piyasalardaki belirsizliklerin ve risklerin yüksek olduğu bir dönemde, reel kesimi, banka müşterilerini ve bankaları desteklemek amacıyla bankalar tarafından yerine getirilmesi gereken bazı yükümlülüklerde geçici nitelikli bazı düzenlemeler yapan geçmişte alınmış bazı kararları ve talimatları tekrar değerlendirdi.
Kurul, değerlendirme sonucunda, salgının olası etkilerinin devam ettiği içinde bulunulan süreçte, söz konusu düzenlemelerin aynı amaçlarla uzatılmasının yerinde olacağına ve bu çerçevede uygulamaların geçerlilik tarihini 31 Aralık 2020'den 30 Haziran 2021'e uzattı.