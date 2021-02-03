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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 16:42
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    • 03.02.2021 16:42
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    Sosyal medyada gündem oldu! ? kaç kilogram çıktı?

    Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri BİM'de toz şeker ürünü sosyal medyada gündem konusu haline geldi. Ucuz ve hesaplı olması nedeniyle tercih edilen marketlerden biri olan BİM'de toz şekerin gramajı kafaları karıştırdı. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar tarafından ', 5 kg toz şeker kaç kilo çıktı? soruları araştırılmaya başlandı. Biz de bu soruların cevabını haberimizde sizler için derledik!

    takvim.com.tr
    Gündem oldu! BİM toz şeker aslında kaç kg?

    BİM toz şeker aslında kaç kilo, 5 kg toz şeker kaç kilo çıktı araştırılıyor. BİM marketlerinde satılan toz şeker ürünü gündem oldu. Birçok kişinin hem hesaplı hem kaliteli olması nedeni ile tercih ettiği BİM marketlerindeki 5 kg toz şeker ölçüldü.

    BİM toz şeker üstünde 5 kg yazmasına rağmen tartıda farklı oran çıkması vatandaşları şaşırttı. Herkesin merak ettiği BİM toz şeker aslında kaç kilo, 5 kg toz şekerin kaç kilo çıktığını sizler için derledik.

    BİM toz şeker aslında kaç kilo? 5 kg toz şeker kaç kilo çıktı?

    BİM marketlerinde satılan beyaz toz şeker fiyatı ile birçok kişinin tercihi oluyor. Yapılan bir tartım sonucu BİM toz şekerin aslında 4,686 kg çıkması vatandaşları şaşırttı.

    BİM 5 kg toz şekerin aslında 4,686 kg nasıl çıktığı merak ediliyor. Makineler ile doldurulduğu düşünülen bu toz şekerlerde neden böyle bir hata verdiği merak ediliyor.

    BİM marketleri 1995 yılında Mustafa Latif Topbaş, Cuneyd Zapsu tarafından kurulmuştur. Kendine özgü bir çok ürünü ile düşük fiyata iyi kalitede ürün satması ile bilinen BİM marketleri aktüel ürünleri ile gündem olmaktadır. Türkiye'nin neredeyse her yerinde bulunan BİM marketleri en büyük market zincirlerinden biri olmuştur.

    BİM TOZ ŞEKER FİYATI

    Evde kalınan sürenin artmasıyla birlikte toz şeker satışının yükseldiğini görmekteyiz. Kahvesini ya da çayını şekersiz içemeyenler buna en büyük sebep diyebiliriz.

    BİM Şafak 5 kg Toz Şeker Fiyatı: 17,00 TL

    A101 Güncel Toz Şeker Fiyatları
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    Haberler Ekonomi Sosyal medyada gündem oldu! BİM toz şeker aslında kaç kilo? BİM 5 kg toz şeker kaç kilogram çıktı?