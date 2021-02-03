BİM toz şeker aslında kaç kilo, 5 kg toz şeker kaç kilo çıktı araştırılıyor. BİM marketlerinde satılan toz şeker ürünü gündem oldu. Birçok kişinin hem hesaplı hem kaliteli olması nedeni ile tercih ettiği BİM marketlerindeki 5 kg toz şeker ölçüldü.

BİM toz şeker üstünde 5 kg yazmasına rağmen tartıda farklı oran çıkması vatandaşları şaşırttı. Herkesin merak ettiği BİM toz şeker aslında kaç kilo, 5 kg toz şekerin kaç kilo çıktığını sizler için derledik.