BİM toz şeker aslında kaç kilo, 5 kg toz şeker kaç kilo çıktı araştırılıyor. BİM marketlerinde satılan toz şeker ürünü gündem oldu. Birçok kişinin hem hesaplı hem kaliteli olması nedeni ile tercih ettiği BİM marketlerindeki 5 kg toz şeker ölçüldü.
BİM toz şeker üstünde 5 kg yazmasına rağmen tartıda farklı oran çıkması vatandaşları şaşırttı. Herkesin merak ettiği BİM toz şeker aslında kaç kilo, 5 kg toz şekerin kaç kilo çıktığını sizler için derledik.
BİM toz şeker aslında kaç kilo? 5 kg toz şeker kaç kilo çıktı?
BİM marketlerinde satılan beyaz toz şeker fiyatı ile birçok kişinin tercihi oluyor. Yapılan bir tartım sonucu BİM toz şekerin aslında 4,686 kg çıkması vatandaşları şaşırttı.
BİM 5 kg toz şekerin aslında 4,686 kg nasıl çıktığı merak ediliyor. Makineler ile doldurulduğu düşünülen bu toz şekerlerde neden böyle bir hata verdiği merak ediliyor.
BİM marketleri 1995 yılında Mustafa Latif Topbaş, Cuneyd Zapsu tarafından kurulmuştur. Kendine özgü bir çok ürünü ile düşük fiyata iyi kalitede ürün satması ile bilinen BİM marketleri aktüel ürünleri ile gündem olmaktadır. Türkiye'nin neredeyse her yerinde bulunan BİM marketleri en büyük market zincirlerinden biri olmuştur.
BİM TOZ ŞEKER FİYATI
Evde kalınan sürenin artmasıyla birlikte toz şeker satışının yükseldiğini görmekteyiz. Kahvesini ya da çayını şekersiz içemeyenler buna en büyük sebep diyebiliriz.
BİM Şafak 5 kg Toz Şeker Fiyatı: 17,00 TL
A101 Güncel Toz Şeker Fiyatları