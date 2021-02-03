MİGROS SANAL MARKET

Web sitesi ve telefonunuza indirebileceğiniz uygulaması üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros Sanal Market'te bir süpermarkette aradığını her şeyi bulmak mümkün. Tüm ihtiyaçlarınızı sanal sepetinize ekledikten sonra ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştiriyorsunuz, teslimat günü ve saati seçiyorsunuz, tüm ürünler kapınıza kadar getiriliyor. Ancak hatırlatmakta fayda var, çok yoğun bir şekilde sanal market alışverişi yapılan sosyal izolasyon günlerinde Migros'un uygulamasında uygun bir teslim tarihi bulmak da epey zorlaştı. Yeni teslim tarihleri ve saatleri her gün, saat gece yarısını geçtiğinde yenileniyor. Tam o sırada bilgisayar ya da telefon başında hazır olursanız siparişinizi tamamlayabilirsiniz.