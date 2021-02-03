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    • Ekonomi
    • 03.02.2021 14:54
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    • 03.02.2021 14:54
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    'den online alışveriş yapılabiliyor mu? ? | İşte evden sipariş verebileceğiniz online market uygulamaları!

    Pandemi günlerinde insanlar için dışarı çıkmak ve hatta en temel ihtiyaçlarını gidermek için markete gitmek bile korkunç bir hal aldı. Son zamanlarda hepimizin kullandığı ve salgın sürecinde yeni şekiller kazanan online market siteleri hayatımızı büyük ölçüde kolaylaştırdı. Bu sayede markete gitmek istemeyenler uygulamalar ile evlerinin ihtiyaçlarını karşılayabilme imkanı buldu. Kalabalık marketlerden kaçınmak ve evinizin konforunda süpermarket alışverişi yapabilmek için bugün birçok mobil uygulama bulunuyor. Peki, evden sipariş verebileceğiniz hangileridir? online alışveriş var mı, eve sipariş getiriyor mu? İşte online market uygulamaları listesi...

    takvim.com.tr
    BİM'den online alışveriş yapılabiliyor mu?

    Evden çıkmadan market alışverişi yapabilmek hâlihazırda son birkaç yıldır popüler olan bir uygulamaydı. Fakat bugünlerde dünyada şu an hâlâ etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle, evden alışveriş yapabilmek daha büyük bir öneme sahip oldu. Kalabalık marketlerden kaçınmak ve evinizin konforunda süpermarket alışverişi yapabilmek için bugün birçok mobil uygulama bulunuyor. Bir sürü şubesi bulunan marketlerde bu uygulama ayak uydurmuştur. BİM online alışveriş var mı, eve sipariş getiriyor mu? İşte online market uygulamaları listesi...

    BİM ONLİNE ALIŞVERİŞ VAR MI?

    Bim marketinin online alışveriş sitesi yoktur.Hafta içi ve hafta sonu yasaklarında 10.00 ile 17.00 arasında çalışan Bim şubelerinden alışveriş yapabilirsiniz. Bim marketinin uygulaması olmasa da çoğu market bu uygulamayı devreye koymuştur. Biz de takvim.com.tr olarak bazılarını sizler için araştırdık.

    MİGROS SANAL MARKET

    Web sitesi ve telefonunuza indirebileceğiniz uygulaması üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros Sanal Market'te bir süpermarkette aradığını her şeyi bulmak mümkün. Tüm ihtiyaçlarınızı sanal sepetinize ekledikten sonra ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştiriyorsunuz, teslimat günü ve saati seçiyorsunuz, tüm ürünler kapınıza kadar getiriliyor. Ancak hatırlatmakta fayda var, çok yoğun bir şekilde sanal market alışverişi yapılan sosyal izolasyon günlerinde Migros'un uygulamasında uygun bir teslim tarihi bulmak da epey zorlaştı. Yeni teslim tarihleri ve saatleri her gün, saat gece yarısını geçtiğinde yenileniyor. Tam o sırada bilgisayar ya da telefon başında hazır olursanız siparişinizi tamamlayabilirsiniz.

        CARREFOURSA ONLINE

        CarrefourSA Online, en çok tercih edilen sanal market uygulamalarından bir diğeri. Bölgelere göre 4-6 gün sonrasına teslim gerçekleştirebiliyorlar ve yeni tarihlerini gece yarısından sonra seçime açıyorlar. Teslimatınız marketin araçları vasıtasıyla size ulaştırılıyor.

        A101

        A101'in de market ihtiyaçlarınız için online satışı mevcut. Ancak CarrefourSA ve Migros'un aksine buradan yaptığınız alışverişler size kargo ile gönderiliyor. Normalde birkaç gün içinde siparişiniz evinize ulaşıyor, ancak bu günlerde kargolama süresi 6-7 gün arasında değişiyor.

        İSTEGELSİN

        İstegelsin'i sadece online satış yapan bir süpermarket olarak düşünebilirsiniz. Ürün çeşitliliği oldukça fazla olan İstegelsin'de alışveriş sepetinizi dolduruyorsunuz ve tıpkı Migros Sanal Market ya da CarrefourSA Online gibi, önünüzdeki 3 gün içinde uygun teslimat tarihi ve saatini seçebiliyorsunuz.

            TAZEDİREKT

            TazeDirekt birçok gıda ihtiyacınızın doğal ve organik alternatiflerini bulabildiğiniz, oldukça tercih edilen bir platform. Fiyatları oldukça makul ürünler de bulabileceğiniz Taze Direkt'in avantajı ise Türkiye'nin her yerinden sipariş verebiliyor olmanız. Kahvaltılık, bakliyat, süt, yoğurt gibi temel gıda ihtiyaçlarınız birkaç gün içinde kargoya veriliyor ve size ulaştırılıyor.

            GETİR

            Getir uygulaması acil ihtiyaçlarınız için en kullanışlı uygulamalardan bir tanesi. Yemek yaparken bir malzemenin eksik olduğunu fark ettiğinizde bile birkaç dakika içinde siparişiniz evinize geliyor. Bu yoğunluk sürecinde bile Getir'de hala birçok temel ihtiyacınızı bulabiliyorsunuz.

            YEMEKSEPETİ BANABİ

            Yemeksepeti uygulamasının içinde yer alan BanaBi üzerinden market siparişi verebiliyor ve tıpkı Getir'e benzeyen bir sistemle dakikalar içinde ürünlerinizi kapınızdan teslim alabiliyorsunuz. Temel gıda, atıştırmalık, sebze meyve, ev temizlik ürünleri gibi başlıklar altında bir süpermarkette bulabileceğiniz birçok şeyi BanaBi üzerinden sipariş verebilirsiniz.
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            Haberler Ekonomi BİM'den online alışveriş yapılabiliyor mu? BİM evlere sipariş getiriyor mu? | İşte evden sipariş verebileceğiniz online market uygulamaları!