Evden çıkmadan market alışverişi yapabilmek hâlihazırda son birkaç yıldır popüler olan bir uygulamaydı. Fakat bugünlerde dünyada şu an hâlâ etkisini gösteren koronavirüs salgını nedeniyle, evden alışveriş yapabilmek daha büyük bir öneme sahip oldu. Kalabalık marketlerden kaçınmak ve evinizin konforunda süpermarket alışverişi yapabilmek için bugün birçok mobil uygulama bulunuyor. Bir sürü şubesi bulunan marketlerde bu uygulama ayak uydurmuştur. BİM online alışveriş var mı, eve sipariş getiriyor mu? İşte online market uygulamaları listesi...
BİM ONLİNE ALIŞVERİŞ VAR MI?
Bim marketinin online alışveriş sitesi yoktur.Hafta içi ve hafta sonu yasaklarında 10.00 ile 17.00 arasında çalışan Bim şubelerinden alışveriş yapabilirsiniz. Bim marketinin uygulaması olmasa da çoğu market bu uygulamayı devreye koymuştur. Biz de takvim.com.tr olarak bazılarını sizler için araştırdık.
MİGROS SANAL MARKET
Web sitesi ve telefonunuza indirebileceğiniz uygulaması üzerinden sipariş verebileceğiniz Migros Sanal Market'te bir süpermarkette aradığını her şeyi bulmak mümkün. Tüm ihtiyaçlarınızı sanal sepetinize ekledikten sonra ödemeyi kredi kartı ile gerçekleştiriyorsunuz, teslimat günü ve saati seçiyorsunuz, tüm ürünler kapınıza kadar getiriliyor. Ancak hatırlatmakta fayda var, çok yoğun bir şekilde sanal market alışverişi yapılan sosyal izolasyon günlerinde Migros'un uygulamasında uygun bir teslim tarihi bulmak da epey zorlaştı. Yeni teslim tarihleri ve saatleri her gün, saat gece yarısını geçtiğinde yenileniyor. Tam o sırada bilgisayar ya da telefon başında hazır olursanız siparişinizi tamamlayabilirsiniz.