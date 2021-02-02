Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra...
Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra aktüel ürünlerin geçtiğimiz haftaki düzeni değişiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından BİM ve ŞOK aktüel ürün satış gününde değişikliğe gitmişti. BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunacak. ŞOK ise henüz cuma gününe satışa sunduğu aktüel ürünlerinde değişiklik yapmadı.
81 ilde yer alan binlerce şubesiyle satış yapan market zincirleri koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel kataloğ ürün satış günlerinde değişikliğe gitmişti. BİM cuma günü sattığı aktüel ürünleri çarşamba satışa sunmaya başladı. Ancak bu hafta aldığı kararla firma aktüel kataloğ ürünlerini yine önceden olduğu gibi cuma günleri sabah saatlerinden itibaren raflarına koyacak. ŞOK market ise henüz bir değişiklik yapmadı.
Genelgede, şu ifadelere yer verildi:
"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.