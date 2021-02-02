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Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra...

Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra aktüel ürünlerin geçtiğimiz haftaki düzeni değişiyor. Sokağa çıkma kısıtlaması kararının ardından BİM ve ŞOK aktüel ürün satış gününde değişikliğe gitmişti. BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunacak. ŞOK ise henüz cuma gününe satışa sunduğu aktüel ürünlerinde değişiklik yapmadı.

02.02.2021 14:52 - Son Güncelleme: 02.02.2021 14:52
Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra...

81 ilde yer alan binlerce şubesiyle satış yapan market zincirleri koronavirüsle mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle aktüel kataloğ ürün satış günlerinde değişikliğe gitmişti. BİM cuma günü sattığı aktüel ürünleri çarşamba satışa sunmaya başladı. Ancak bu hafta aldığı kararla firma aktüel kataloğ ürünlerini yine önceden olduğu gibi cuma günleri sabah saatlerinden itibaren raflarına koyacak. ŞOK market ise henüz bir değişiklik yapmadı.

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Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra...

BİM'DE YENİ DEĞİŞİKLİK

BİM normalde cuma satışa sunulan ürünleri çarşamba satışa sunmaya başlamıştı. Ancak market tarafından yeni karar alındı. BİM yine eskiden olduğu gibi aktüel ürünlerini cuma günleri satışa sunacak.

Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra...

ŞOK AKTÜEL ÜRÜN SATIŞ GÜNÜNÜ DEĞİŞTİRDİ

ŞOK ise cumartesi günü satışa sunulan ürünlerin cuma gününden itibaren satışa olacağını açıkladı.

Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra...

MARKETLER SAAT KAÇTA KAPANIYOR?

Marketler hafta içi saat 10.00'da açılıp akşam saat 20.00'de kapanıyor. Kısıtlamanın olduğu hafta sonu yani cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 arasında çalışıyor.

Marketler derhal değiştiriyor alışveriş yapacaklar dikkat! Bundan böyle farklı olacak! BİM'de çarşambadan sonra...

Genelgede, şu ifadelere yer verildi:

"Sokağa çıkma kısıtlaması süresince üretim, imalat, tedarik ve lojistik zincirlerinin aksamaması, sağlık, tarım ve orman faaliyetlerinin sürekliliğini sağlamak amacıyla belirtilen yerler ve kişiler kısıtlamadan muaf tutulacaktır. Kısıtlamanın olduğu cumartesi ve pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasaplara ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir.