Bir yılı aşkın bir süredir dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs döneminde vatandaşlar günlük olarak İŞKUR iş ilanları sayfasını takip ediyor. Çeşitli sebeplerle işlerinden ayrılan veya yeni bir iş arayışında olanlar İŞKUR iş ilanları sayfasından kendisine en uygun ilanına başvuruda bulunuyor. İŞKUR'daki bazı iş ilanları istenen koşullara KPSS şartı koyarken bazı ilanlarda ise KPSS şartı bulunmuyor. Maaşlar ise 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. İşte, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel ve memur alımı ilanları...