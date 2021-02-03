Bir yılı aşkın bir süredir dünyayı kasıp kavuran yeni tip koronavirüs döneminde vatandaşlar günlük olarak İŞKUR iş ilanları sayfasını takip ediyor. Çeşitli sebeplerle işlerinden ayrılan veya yeni bir iş arayışında olanlar İŞKUR iş ilanları sayfasından kendisine en uygun ilanına başvuruda bulunuyor. İŞKUR'daki bazı iş ilanları istenen koşullara KPSS şartı koyarken bazı ilanlarda ise KPSS şartı bulunmuyor. Maaşlar ise 3 bin lira ile 6 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. İşte, KPSS şartlı ve şartsız güncel İŞKUR personel ve memur alımı ilanları...
Çeşitli kurumlarda ve farklı meslek alanlarında gerçekleştirilecek personel alımında, yaş, ikamet, öğrenim, sertifika gibi aranan şartlar da değişiklik göstermektedir.
İlgili alımlarda farklı kamu kurumları ilan açmış olmakla birlikte çok farklı pozisyonlarda alımlar gerçekleştirilecektir. Bazı ilanlarda adaylardan en az 60 KPSS puanı almış olma şartı istenirken ilanlar kurumlara göre farklılık göstermektedir.
GÜNCEL İŞKUR İŞ İLANLARI İÇİN TIKLAYINIZ
İş arayan vatandaşlar, güncel İŞKUR ilanları için öncelikle İŞKUR kayıt işlemlerini tamamlaması ve İŞKUR'a giriş yapması gerekiyor. Daha sonra İŞKUR güncel iş ilanları kısmından veya daha spesifik bir sorgulama için 'İstihdam' ekranında açık iş ilanı aramak için;
• Aradığınız pozisyon, meslek, nitelik, beceri ve firma bilgisini girin
• Çalışma yeri bilginizi girin.
• Meslek, öğrenim durumu bilgilerinizi girin.
• İşyeri seçin.
• Engelli veya vardiya gibi özel durum varsa seçimlerinizi yapın.