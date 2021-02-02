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    • Ekonomi
    • 02.02.2021 22:18
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    • 02.02.2021 22:18
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    yine dopdolu! de bu hafta neler var? Yemek takımı…

    yine dopdolu, yayınlanır yayınlanmaz vatandaşlar tarafından yoğun bir ilgiyle izleniyor. Her hafta Salı ve Cuma günleri birbirinden güzel ve çeşitli ürünleri satışa sunan, en çok ziyaret edilen marketler zinciri de bu hafta neler var? Özellikle Kütahya Porselen yemek takımındaki uygun fiyat dikkat çekiyor. Bunun yanı sıra tek ve çift kişilik nevresim takımları da indirimli fiyatlarla sunuluyor. Daha pek çok seçeneğin yer aldığı güncel haberimizde yer alıyor.

    takvim.com.tr
    BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat 2021 Cuma yine dopdolu!

    BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat 2021 Cuma yine kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla satışa sunuyor. Peki BİM aktüelde bu hafta neler var? Kumtel ankastre setten elektrikli mutfak aletlerine, servis takımlarından oyuncaklara, bardak çeşitlerinden elektrik süpürgesine kadar pek çok üründe kaçırılmayacak fırsatlar var. Koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında BİM marketler hafta içi 10:00-20:00, hafta sonu ise 10:00-17:00 saatleri arasında hizmet veriyor. İşte güncel katalog…

    BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU 5 ŞUBAT 2021 CUMA

    Kadın El Cüzdanı• 2 adet fermuarlı göz
    • Suni deri

        Fakir ChaiwanÇay Makinesi
        • 1.8 L su ısıtıcı
        • 1 L demlik

        HeiferIşıklı Kettle
        • Otomatik kapanma
        • Susuz (kuru) çalışma emniyeti

        BenanteFanuslu Pasta Seti 7 Parça

            RakleOpak Tabaklı Çay Seti 12 Parça

            Yumurta Pişirici ve Sunumluk

            Kahve Bardağı
                Haberler Ekonomi BİM aktüel ürünler kataloğu 5 Şubat 2021 Cuma yine dopdolu! BİM aktüelde bu hafta neler var? Yemek takımı…